Come William ha conquistato Kate? Il dettaglio che ha lasciato senza fiato i sudditi

William ed il gesto per Kate quando ha chiesto di sposarla.

Loro sono la coppia reale più amata degli ultimi tempi. Due giovani che hanno grande responsabilità e che un giorno potrebbero sedere sul trono d’Inghilterra. Sono il principe William e sua moglie Kate Middleton che lo scorso 29 aprile hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio. Belli, giovani, impegnati e con una famiglia costruita tra i palazzi reali, sono già 11 anni che stanno insieme.

Dopo il fidanzamento, William e Kate hanno annunciato il loro matrimonio nel novembre del 2010 quando il principe, figlio primogenito di Carlo e Lady Diana, ha chiesto alla donna che amava di diventare sua moglie e di impegnarsi ufficialmente alla vita reale. È proprio in questa occasione che William ha fatto qualcosa di davvero sbalorditivo per conquistare Kate. Adesso vi raccontiamo tutto.

William ed il regalo per Kate: che gesto!

Una proposta di matrimonio in grande stile, come è giusto che sia, per un duca verso una futura duchessa ed un gesto che è stato ripercorso in questi giorni in vista del loro anniversario.

Come William ha conquistato Kate che ha detto sì alla sua proposta di matrimonio? Con uno dei preziosi più importanti al mondo. Si tratta di un anello speciale, composto da uno zaffiro blu, quello che portava al dito Lady Diana.

Il primogenito della principessa mai dimenticata ha conservato l’anello che sua mamma indossava sempre e lo ha donato alla sua futura moglie. Si tratta dell’anello che Carlo le aveva regalato scegliendo appositamente le pietre blu che le piacevano tanto e che si intonavano al colore dei suoi occhi. Il gioiello di Lady D oggi costa 123 mila sterline ovvero 147 mila euro.

Quando lo acquistò Carlo sborsò 28 mila sterline, oggi i tempi sono cambiati e considerando il simbolo pregiatissimo che ha visto il legame con la casa reale, il suo valore oltre al costo in sé per sé, aumenta vertiginosamente.

Anche Kate, come faceva Lady Diana, non si separa mai dal regalo che William le ha fatto portandolo sempre al dito come è possibile vedere in tantissime foto.