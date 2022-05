“Detto Fatto” è verso la chiusura. Durante il format targato Raidue è stato rivelato un retroscena clamoroso: cosa sta succedendo.

Dopo aver contratto il Covid, Bianca Guaccero è guarita tornando alla guida di “Detto Fatto”, ma ancora per poco. Il noto format targato Raidue è infatti prossimo a chiudere i battenti, salutando gli spettatori nel dispiacere per la sua imminente fine.

In onda dal 2013, con più di 1575 puntante, ha visto passare il testimone da Serena Rossi, a Caterina Balivo e da ultimo a Bianca Guaccero.

Conduttrice del famoso programma dedicato all’universo dei tutorial dal 2018, edizione dopo edizione ha catalizzato l’attenzione con la sua verve travolgente e il suo fascino incredibile. 41 anni, in questo 2022 ha dovuto fare i conti con problematiche legate alla trasmissione, in scena ogni pomeriggio dalle 15,15.

Tra spostamenti nella programmazione e ascolti bassi, sono emerse voci di corridoio su una sua possibile chiusura definitiva.

“Detto Fatto”, puntata di oggi: accade l’inaspettato

Bianca Guaccero, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi hanno accolto il pubblico in questa ultima settimana di “Detto Fatto”. Presenti in studio anche Giovanna Civitillo nonché Ivan Zanicchi per la rubrica “Detto Fatto parade”.

A catalizzare l’attenzione in particolare oggi, lunedì 2 maggio, l’ingresso spettacolare della conduttrice per l’occasione con indosso un abito molto scenico sui toni del fucsia, mostrandosi come ogni volta super affascinante. In abbinamento un make-up luminoso con cui ha messo in risalto il suo sguardo ipnotico.

“Parte il countdown. È l’ultimo lunedì. Siamo tutti emozionati”, le parole condivise da Bianca nella commozione.

Parole a cui la sua cricca ha reagito con un no corale, dimostrando il grande dispiacere per la fine imminente. Non manca un applauso del pubblico, dimostratosi caloroso e supportando la conduttrice e gli opinionisti in questa settimana importante con cui si avvicina la fine della trasmissione.

Se l’edizione in corso sta per giungere al termine per la pausa estiva, rispetto gli scorsi anni sale l’ansia in merito a un suo non ritorno a fronte delle voci diffuse negli ultimi mesi.