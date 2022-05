Da Eurospin cambia tutto, sarà più veloce farlo. Ecco cosa succede

Eurospin ha deciso di comunicare a tutti i clienti una novità davvero gradita. Finalmente sarà possibile farlo in modo veloce e senza stress.

Nessuno ci sperava più ma ecco che la catena di distribuzione alimentare ha deciso di far ricredere tutti e di sponsorizzare il traguardo tramite social. In pochissimi minuti una marea di commenti hanno invaso la recente iniziativa.

L’azienda Eurospin è sempre attenta ai clienti che ogni giorno varcano le porte dei supermercati sparsi in Italia e per il mondo. La cura per i dettagli ed il rapporto qualità prezzo, rendono la spesa un vero momento di piacere. Per questo motivo la catena di supermercati si è evoluta, scopriamo in che modo.

Grazie ad un’app si può giocare con i Fruit Sounds

Questa novità riguarda soprattutto i più piccoli che grazie all’app Fruit Sounds potranno imparare a mangiar bene e a distinguere i diversi valori nutrizionali della frutta. Piccoli e carini i Minions, adornati con cappelli colorati, stanno facendo divertire milioni di utenti.

Grazie all’app cambia il modo di insegnare ai bambini il giusto valore di un’alimentazione corretta basata soprattutto sul consumo di frutta e verdura fresca ogni giorno. L’educazione alimentare è un momento importante ed essenziale per lo sviluppo del bambino.

Purtroppo i casi di obesità infantile stanno raggiungendo un trend che sarebbe giusto invertite. Grazie all’app Fruit Sounds sponsorizzata da Eurospin, creare una nuova consapevolezza nei bambini ma anche nei genitori, è possibile.

L’app è sicuramente un modo più immediato per invogliare i più piccoli a mangiar sano e a scegliere in modo consapevole il cibo. Ricordiamoci che i bambini sono delle spugne, acquisiscono tutte le informazioni che gli vengono fornite, sia queste sbagliate sia queste giuste. Indirizzandoli verso le retta via i risultati saranno garantiti, soprattutto a lungo termine.

E’ questa la sfida che si è prefissata la grande distribuzione dell’Eurospin, creare consapevolezza e vivere meglio ogni giorno partendo dalle piccole scelte.

