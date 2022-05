Festival di Sanremo, il cantante denuncia tutto: il rifiuto dopo l’accaduto

Festival di Sanremo: dopo quanto accaduto nell’ultima edizione, il cantante ha deciso di rivelare tutti gli attacchi che ha subito. “Mi sono rotto”

Gianluca Grignani ha compiuto 50 anni. In queste ore, i social sono stati travolti dagli auguri per uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana negli anni novanta e all’inizio degli anni duemila. I suoi successi sono stati rimasti impressi e non sono mai stati dimenticati, ha scritto dei veri e propri capolavori che resteranno per sempre indelebili.

Negli ultimi anni, però, è diventato un personaggio molto discusso. Per non parlare di quando a febbraio Irama lo ha scelto per duettare con lui sul palco del Festival di Sanremo, sui social è scoppiato davvero il putiferio e Gianluca è stato accusato di essere salito sul palco mentre non era proprio al top della lucidità.

Festival di Sanremo: Gianluca Grignani si sfoga e vuota il sacco

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Benedetta Rossi li fa così: i morbidosi con nutella sono eccezionali. Provali, non te ne pentirai

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, gli ha fatto una lunga intervista proprio in onore del suo 50esimo compleanno. Quando è arrivato il momento di parlare del Festival di Sanremo e della possibilità di poter partecipare alla prossima edizione, ma su questo tema Gianluca è stato piuttosto categorico:

“In questi anni ho preso calci, schiaffi e schifezze sul lavoro e richieste di compromessi ai quali non ho mai prestato la mia immagine e la mia anima. Dopo l’esibizione, sono andato in hotel a mangiare una bistecca. I giornali invece hanno scritto che io e Irama abbiamo fatto a botte” ha raccontato Gianluca nel corso dell’intervista.

Infatti, quel periodo se ne sono dette davvero di tutti i colori: addirittura che Grignani avesse deciso di cantare una canzone diversa prima di esibirsi, cosa che avrebbe fatto arrabbiare Irama al punto tale da portarli ad una vera e propria rissa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Il Volo pronto a tornare in pista con il botto, “Noi non siamo antichi…”. Intervista esclusiva

Erano tutte bugie: Irama e Grignani hanno un bellissimo rapporto e non hanno mai litigato, soprattutto non per quello che è accaduto al Festival.