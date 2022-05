Lei ex corrente del “Grande Fratello Vip”, lui noto calciatore: è nata una nuova coppia clamorosa che nessuno si aspettava. Ecco di chi si tratta.

Quando l’amore bussa alla porta, la vita si trasforma. E questo è quello che è accaduto a una famosa ex concorrente del “Grande Fratello Vip” che di recente si è innamorata, facendo coppia fissa con un noto calciatore e vivendo, così, emozioni travolgente.

Conosciuta per la sua bellezza da batticuore, in passato era stato legata a un noto personaggio televisivo. Si tratta di Francesco Chiofalo, attuale puppo nella “Pupa e il secchione”, con cui le cose non sono andate tuttavia come sperato. Poi il grande ritorno con il personal trainer Luca Muccichini, anche questo giunto al capolinea, per trovare di seguito la serenità con una nuova fiamma che ha conquistato il suo cuore.

“Grande Fratello Vip”: quella concorrente fa coppia fissa con noto calciatore

Selvaggia Roma è il personaggio in questione. Ex concorrente del “Grande Fratello Vip 5”, in questo periodo sta vivendo una grande felicità.

A dettarla è stato il nuovo corso della sua vita amorosa: il suo cuore è tornato a battere per Luca Teti, famoso calciatore del Pomezia. È stata la 30enne, di origini romane, a ufficializzare tramite i social la bella notizia, con cui ha fatto gioire i fan.

In particolare a riscaldare il web un post Instagram in cui è ritratta al fianco del nuovo amore a cui ha dedicato dolcissime parole nella didascalia al contenuto. La 30enne ha svelato come Teti sia la cosa più bella che le sia mai capitata a dimostrazione di come tra loro si sia creato un forte legame, anche se non si sa di preciso da quando sia iniziato.

L’ex gieffina ha poi ringraziato il nuovo compagno per come la fa sentire accettata e di quanto abbia trovato in lui una famiglia.