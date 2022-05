I riflettori si accendono sulla naufraga al momento più chiacchierata. La silhouette di Guendalina Tavassi firma uno spettacolo senza precedenti.

In attesa della nuova puntata di questa sera, lunedì 2 maggio, con il reality de “L’Isola Dei Famosi“, un ultimo indimenticabile scatto dell’influencer e opinionista romana, Guendalina Tavassi, è stato pubblicato in rete generando, in pochi istanti, la disarmata reazione del suo pubblico.

Oltre a vestire i panni di popolarissima influencer, la nata sotto il segno del Capricorno, ha partecipato, da amichevole quanto tenace opinionista, anche a numerose trasmissioni pomeridiane di Canale 5. Finché l’approdo nel 2018 a “Tale e Quale Show” conferma definitivamente la sua notorietà. Nel corso di una puntata del rinomato talent, la showgirl romana, si confronta memorabilmente con il personaggio di Jennifer Lopez, conquistando le lodi della grande coppia di attori, all’epoca in giuria, composta da Sabrina Ferilli e Vincenzo Salemme.

Guenedalina, in quell’occasione, fece letteralmente “dimenticare Jennifer Lopez” grazie alla “gridata e più vera” interpretazione di uno dei suoi brani più celebri. Quello di “Let’s get out“. Vediamo, adesso invece, ancora un altro ritratto dell’ironica trasformista.

Guendalina Tavassi piazza il fondoschiena perfetto in primo piano: “panorama esagerato” – FOTO

