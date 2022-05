Jasmine Carrisi si rende protagonista di un balletto straripante in bikini. Movimenti sinuosi in acqua e in dolce compagnia, da far girare la testa.

La nuova fashion influencer di casa Carrisi, Jasmine si è resa ancora una volta protagonista sui social come d’altronde capita da un po’ di tempo a questa parte.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Grazie al papà, Al Bano e alla spinta emotiva di mamma, Loredana, la futura stella della tv ha deciso di cavalcare il sogno della musica. Siamo soltanto al principio di un futuro di sicuro avvenire ma Jasmine ha già provveduto ad incidere il suo brano “Calamite” che segna l’inizio di una carriera scoppiettante.

In attesa di altre incisioni musicali e canore, la showgirl non si tira indietro dal mettere in evidenza i tratti più incandescenti del suo repertorio di bellezza.

La folta chioma bionda che la contraddistingue si è rivelata ancora una volta l’arma di seduzione per i fan di Instagram, dove la piccola stella ha dato vita ad un altro sogno ad occhi aperti

Jasmine Carrisi immobilizza i followers di Instagram in dolce compagnia: movimenti in acqua da arresto cardiaco

PER VEDERE IL VIDEO DI JASMINE CARRISI, VAI SU SUCCESSIVO