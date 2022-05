È rivolta contro Uomini e Donne, il programma storico di Maria De Filippi. La conduttrice è stata accusata di un fatto gravissimo: i dettagli

Non esiste programma in grado di infiammare gli utenti dei social più di quanto sia in grado di fare “Uomini e Donne”. Il dating show condotto da Maria De Filippi, che ormai va avanti da oltre 20 edizioni, deve la propria fortuna alle dinamiche scoppiettanti che si vengono a creare tra i membri del parterre.

Nel lontano 2010, alla versione “classica” si è persino aggiunta quella del “Trono Over”, che ha contribuito ad amplificare le potenzialità della trasmissione, ma anche ad accentuarne gli aspetti negativi. Non sempre, infatti, i telespettatori si trovano d’accordo con quello che viene mandato in onda.

Proprio nel corso della puntata di oggi, lunedì 2 maggio, i siparietti tra il tronista Luca Salatino e la corteggiatrice Aurora hanno indispettito molti degli affezionatissimi al dating show. Quest’ultimi, che si sono riversati sui social, non hanno mancato di scagliare accuse pesanti contro il programma.

Addirittura, c’è stato anche chi ha tirato in ballo la conduttrice in persona. Secondo gli utenti, infatti, Maria De Filippi si sarebbe resa complice di un episodio deplorevole e senza precedenti nella storia di “Uomini e Donne”.

Maria De Filippi nel mirino: “l’hai fatta martoriare”. È rivolta contro il suo programma

Quanto andato in onda durante la puntata di “Uomini e Donne” di quest’oggi ha letteralmente fatto imbestialire centinaia di fan della trasmissione. La rivolta scatenatasi sui social è scaturita a seguito dell’esterna tra il tronista Luca Salatino e la corteggiatrice Aurora.

Quest’ultima, dopo il litigio avvenuto durante la scorsa registrazione, ha voluto organizzare un’esterna romantica con l’obiettivo di recuperare proprio quella serenità che lei e Luca avevano perso. Alle avances di Salatino, che ha tastato il terreno per comprendere se la giovane gli avrebbe concesso un bacio, Aurora ha tuttavia reagito in maniera sorprendente.

“Io vorrei baciarti ma non lo farò” – lo ha stuzzicato la corteggiatrice, che ha poi chiarito il perché di questa scelta – “mi sentirei presa in giro laddove vedessi certe situazioni“. Una spiegazione che non è affatto piaciuta al tronista, che ha deciso di abbandonare anticipatamente l’esterna, sopraffatto dalla rabbia.

In studio, i due giovani hanno continuato a lanciarsi accuse reciproche. Luca, che per l’ennesima volta è rimasto spiazzato di fronte al comportamento della corteggiatrice, ritiene che quest’ultima non sia totalmente sincera nei suoi confronti.

Una tesi sostenuta a gran voce anche da Armando Incarnato, che si è schierato in difesa di Salatino non risparmiando ad Aurora il proprio veleno. “Ma che sei tornata a fare?” – l’ha aggredita il partenopeo – “per prenderti la gloria e dire che hai chiuso tu?“.

In studio, nessuno è parso comprendere le ragioni della corteggiatrice. Una presa di posizione che non è affatto piaciuta al pubblico a casa, che ha percepito l’attacco ad Aurora come una vera e propria “gogna mediatica”. Arrabbiatissimi, i followers si sono riversati sui social, prendendosela addirittura con Maria De Filippi.

“Hai permesso ad Armando e Luca di martoriare questa ragazza: vergogna!“, l’ha apostrofata un utente, seguito a ruota da molti altri. Questa volta, la regina di Canale Cinque sembra aver commesso uno scivolone letteralmente imperdonabile.