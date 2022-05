Matilde Brandi, il no sofferto e l’impossibilità ad andare lontano: adesso tutta la verità

Matilde Brandi svela alcuni retroscena in relazione ai suoi progetti in tv: ecco cosa ha fatto saltare e piani. Il racconto

Matilde Brandi è stata una delle grandi protagoniste del piccolo schermo tra gli anni Novanta e Duemila, poi per un po’ di tempo non l’abbiamo più vista. Ci ha pensato il “Grande Fratello Vip” a riportarla in auge e farle risentire nuovamente il calore del pubblico che anche su Instagram le dà grandi soddisfazioni. Qualche settimana fa il suo nome è tornato sulla bocca di tutti.

Matilde era data per certa nella lista dei concorrenti de “L’Isola dei Famosi”, poi ad un certo punto il suo nome è sparito dai nomi ufficiali e di lei non si è saputo più nulla. Cosa è successo e perché questo “ripensamento”? È stata proprio la showgirl a spiegare tutto e a chiarire come sono andate le cose.

Matilde Brandi, forfait all’ultimo: il motivo

Matilde Brandi ha dovuto dire di no, all’ultimo momento, a “L’Isola dei Famosi”, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. I ben informati non si sbagliavano quando nelle anticipazioni hanno fatto il suo nome. Tutto era giusto ma lei ha dovuto dare forfait.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Teo Mammucari, il rapporto travagliato con i suoi fratelli: “Non ci parliamo”. Finalmente svelato il motivo

È stata proprio la ballerina a confermarlo a Super Guida Tv spiegando le ragioni che stanno alla base del suo no sofferto. Ci sperava e ce l’aveva fatta ma alla fine ha dovuto rifiutare. La Brandi si è detta molto dispiaciuta di non aver potuto partecipare. Il reality nella natura è qualcosa che adora molto ed il non mangiare non le mette paura ma “lo stare lontano da casa purtroppo ha condizionato la mia scelta spero in futuro di poterla fare”.

Matilde non scende nei particolari ma lascia intendere che ci sono dei problemi personali che non le permettono di allontanarsi da casa. Un momento delicato questo, evidentemente, per il quale non può lasciare la Capitale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Alessandro Preziosi, la tenerissima confessione sulla Puccini: “così è nata mia figlia”

Ci saranno momenti migliori per lei che spera di poter arrivata allo stesso risultato di quest’anno per la prossima edizione. Questo però non significa che deve stare per forza ferma. È proprio lei che si candida ad un talent show in veste di giurata. La proposta va direttamente a Maria De Filippi per “Amici”.