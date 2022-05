Mediaset continua a sceglierla anche se il più grande flop della stagione è legato a lei: Ilary Blasi, cosa è successo qualche mese fa?

E’ stata di nuovo scelta come conduttrice per “L’Isola dei famosi” e quest’anno il numero di ascolti e share sembra buono, almeno per adesso.

Ma sia lo scorso anno che in autunno, Ilary Blasi si è ritrovata in una situazione disarmante per quanto riguarda il successo dei suoi programmi, tanto che Mediaset è dovuto correre ai ripari.

Mediaset, la delicata decisione su Ilary Blasi

Ilary Blasi ha condotto la scorsa edizione di “L’Isola dei famosi” e un programma nuovo in autunno chiamato “Star in the star”.

Come il reality, anche la trasmissione inedita si rivelò un vero e proprio flop tanto che Mediaset fu costretta a prendere una decisione insolita.

Il programma sarebbe dovuto andare in onda dal 16 settembre 2021 al 28 ottobre 2021, ma terminò con largo anticipo. Infatti, l’ultima puntata ci fu il 14 ottobre.

All’epoca dei fatti, la conduttrice non esitò a dire la sua e in un’intervista riportata da DonnaPop affermò: “Le polemiche fanno parte del gioco e la risposta più facile da dare è il solito ‘nel bene o nel male purché se ne parli’. La verità è che sono concentrata più sul programma che sulle polemiche. – aveva spiegato – Guardo nel mio orto, non in quello altrui: quando mi hanno fatto vedere il format ho provato a capire quanto la mia conduzione si potesse adattare al programma, non quanto somigliasse ad altri show”.

E nonostante si sia parlato a lungo del flop, Ilary Blasi continua ad essere una delle conduttrici più amate degli ultimi tempi, lo conferma il fatto che è stata chiamata per la seconda volta alla guida della nuova edizione di “L’Isola dei famosi”.

Quest’anno con lei ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria, gli opinionisti del programma, che si stanno rivelando molto bravi. Anche il cast piace al pubblico, che la Blasi abbia azzeccato la formula per il successo?