Polina Malinovskaya, l’estate è già caldissima: curve da impazzire in costume – FOTO

Polina Malinovskaya fa sognare il web ad occhi aperti, la super modella si esibisce in costume mettendo in mostra un fisico da urlo

23 anni e un fascino semplicemente dinamitardo, che sfiora la perfezione e che la sta rendendo sempre più una delle celebrità assolute di Instagram. Polina Malinovskaya è una delle modelle del momento e sul web fa davvero furore.

Bielorussa, ma con un po’ di sangue italiano nelle vene. Il padre infatti è milanese. Polina strappa applausi con i suoi scatti sulla rete, il suo seguito cresce a vista d’occhio. Ha raggiunto infatti i due milioni e 200 mila followers su Instagram, una cifra di fan considerevole, che spiega piuttosto bene di fronte a che tipo di bellezza ci troviamo.

Bionda, sguardo di ghiaccio, fisico slanciato e sinuoso. In realtà non serve aggiungere altro, per il resto occorre far parlare le immagini, che dicono davvero molto. Polina del resto è molto attiva sui social e interagisce spesso con i fan attraverso le stories, ma anche i suoi scatti non scherzano affatto.

Polina Malinovskaya, fantastica in riva al mare: bikini da favola, primi piani che non si scordano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Andrea Delogu, il VIDEO crossover che non ti aspetti: un turbinio di emozioni

La Malinovskaya ha avviato la sua carriera di modella in Italia a 16 anni, ottenendo subito notevoli riscontri. Di fronte alla sua bellezza non si può che capitolare, come ci dimostra con l’ultima serie di scatti in costume, davvero da urlo.

Una serie di immagini in riva al mare, in Egitto, che ce la fanno ammirare davvero in perfetta forma. Pose seducenti e curve davvero perfette, la scollatura risalta in primo piano ma anche i suoi fianchi sinuosi e avvolgenti non sono da meno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Il sogno di ogni maschietto”, Vanessa Incontrada scollatura aperta manda al manicomio. Visione da capogiro senza lo zoom – FOTO

Il suo sguardo a dir poco mortifero completa l’opera, si rimane senza parole davanti a lei. Il web le tributa il consueto omaggio fatto di commenti a rotta di collo e like in grande quantità. L’estate non è ancora iniziata, ma Polina fa già sul serio.