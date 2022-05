Ida Platano ha vissuto un momento davvero difficile nell’ultima puntata di Uomini e Donne: il suo crollo è dovuto al ritorno di Riccardo Guarnieri

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, ha nuovamente scombussolato gli equilibri di Ida Platano. La dama, che è stata innamorata di lui per anni, finalmente negli ultimi mesi aveva trovato la forza e il coraggio di andare avanti e di ricominciare. Pensa di averlo dimenticato, ma quando lo ha visto tornare, tutte le sue certezze hanno cominciato a vacillare e il suo cuore è tornato a battere proprio come un tempo.

Ida stava conoscendo Alessandro, ma ha deciso di chiudere la loro frequentazione a causa dei loro numerosi scontri. Adesso non sta vedendo nessuno, a differenza di Riccardo che ha ricominciato ad uscire con diverse donne del parterre. Lei è rimasta in silenzio a guardare, fino a che oggi non sono scesi due uomini a chiedere di corteggiarla.

Uomini e Donne: Ida Platano in lacrime a causa di Riccardo Guarnieri

Tina Cipollari ha consigliato ad Ida di non far perdere tempo a questi uomini, perché lei è chiaramente ancora innamorata di Riccardo. L’ha torturata un po’, dicendo di aver notato una serie di cose: Ida ha chiesto un bicchiere d’acqua quando ha visto Riccardo con un’altra, appena è entrata in studio ha cercato subito il suo sguardo e soprattutto sembra diversa da quando lui è tornato. Anche Armando, che è amico di Ida, ha rivelato di aver notato tutte queste cose.

A questo punto Ida si è sentita messa alle strette ed è scoppiata a piangere. “Non capisco perché non riesco più a provare quel tipo di amore forte” ha confessato. Riccardo, intenerito, ha rivelato che anche per lui è la stessa cosa, e che lei non gli sarà mai indifferente.

Inoltre alla fine le ha proposto di chiudere la loro amicizia, ma lei non ha voluto perché le fa stare bene averlo accanto anche se solo in questo modo.