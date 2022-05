“Il sogno di ogni maschietto”, Vanessa Incontrada scollatura aperta manda al manicomio. Visione da capogiro senza lo zoom – FOTO

Vanessa Incontrada diventa protagonista sui social network con un primo piano luminescente e una bellezza intramontabile: il sogno per i fan si avvera.

La showgirl e attrice di origini spagnole, Vanessa Incontrada è tornata a ruggire con la sua spigliatezza e il suo sorriso candido e contagioso sui social.

I fan non vedevano l’ora si verificasse questo momento che interrompe un lungo digiuno forse per impegni lavorativi sul set. Infatti Vanessa è reduce dal successo di “Fosca Innocenti“, vicequestore aretina coinvolta in diversi fatti di cronaca e ‘gialli’.

La caparbietà e la costante ricerca dei problemi legati alla criminalità per Fosca è il risultato di un personaggio come la Incontrada che nella vita reale si è sempre battuta per gli ideali di vita umani. Tra questi annoveriamo la lotta contro la violenza sulle donne e la capacità di accettarsi così come si è

Vanessa Incontrada, visione celestiale nel punto giusto: scollatura mostruosa

