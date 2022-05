Albano, Romina volta pagina: beccata così insieme a LUI: adesso si cambia

Albano, la sua Romina spariglia le carte in tavola. Si apre un nuovo capitolo della sua vita: le foto parlano chiaro

La vita di Albano Carrisi e di tutta la sua famiglia non passa mai inosservata alla lente di ingrandimento del gossip. Che si tratti di lui, della sua ex moglie o dei suoi figli, non c’è notizia che non arrivi sui giornali e sui siti online. Questa volta gli occhi sono puntati tutti su Romina, non la Power ma la figlia del cantante di Cellino San Marco, la più giovane dei quattro figli nati dal suo primo matrimonio.

Romina Carrisi porta in modo orgoglioso il nome della mamma e pare che oggi stia scrivendo un nuovo capitolo della sua vita. Lei non si espone ma ci sono gli scatti rubati che parlano chiaro. Vi raccontiamo tutti i dettagli.

Albano, Romina esce allo scoperto: adesso è amore

Romina Carrisi, la figlia di Albano, è di nuovo innamorata. Lei resta in silenzio e non si espone ma ci hanno pensato i paparazzi a beccarla in atteggiamenti intimi e dolci con quello che sarebbe l’uomo che le ha rubato il cuore.

Si tratta di un uomo molto più grande di lei che avrebbe conosciuto a lavoro. Come sappiamo la figlia di Albano fa parte degli “affetti stabili” che vediamo ogni pomeriggio su Rai 1 nel salotto di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”.

E proprio la partecipazione al programma sarebbe stata galeotta per Romina. Qui avrebbe conosciuto il suo presunto nuovo fidanzato. Secondo le indiscrezioni lanciate prima da Riccardo Signoretti su Nuovo e poi confermate dagli scatti di Diva e Donna, la più piccola dei figli di Romina e Albano, si sarebbe innamorata di Stefano Rastelli, regista del programma condotto dalla Bortone.

L’uomo ha 52 anni ed è un affascinante signore dai capelli brizzolati. I due sono stati pizzicati a pranzo insieme mentre si scambiano tenere effusioni. Tra di loro l’amore sarebbe nato nel corso delle puntate del programma di Rai 1.

Fino a poco tempo fa il gossip voleva Romina Carrisi affianco ad Emanuel Caserio, attore de “Il Paradiso delle Signore”. Tra di loro sembrava esserci del feeling ma evidentemente non era così. L’attore ha infatti ufficializzato la relazione con la collega Chiara Russo, e Romina pizzicata con il regista Rastelli.