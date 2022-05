Elisa ha fatto sognare il popolo del web mostrando tutto il suo fascino. Lo sguardo ipnotico lascia senza fiato: subito è un boom di like.

Talento innato per la musica, timbro unico e fascino a non finire. Elisa non smette mai di far sognare il pubblico con i suoi brani di successo: questa volta a incantare il suo ultimo post condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Elisa Toffoli è tra le cantanti italiane più conosciute: si è distinta nel panorama della musica italiana diventando una delle cantautrici maggiormente ascoltate a livello nazionale e non solo.

44 anni, di Trieste, anno dopo anno ha scalato le classifiche con i suoi brani, accompagnando generazione dopo generazione. Tuttavia la sua carriera non è solo legata al canto, ma anche produzione discografica, alla fotografa e alla recitazione teatrale, tanto da portarla a essere un’artista a 360 gradi.

Oltre a questi traguardi, ha raggiunto molto seguito sui social, in particolare su Instagram dove conta ben 1,6 milioni di follower. Se non è solita postare con frequenza, questa volta ha condiviso sulla sua gallery una foto in cui è bellissima, lasciando i fan senza fiato.

Elisa da sogno: sguardo e sorriso travolgente, fascino a non finire

