Champions League, Villareal-Liverpool: le pagelle e il tabellino

In scena allo ”Estadio de la Ceramica” la gara di ritorno utile per la semifinale di Champions League tra Villareal e Liverpool.

Dopo la vittoria del Liverpool in casa che si è imposto sul risultato di 2-0 ai danni del Villareal nella gara di andata, al ritorno sono aperte le speranze per gli spagnoli seppure risulti più difficile la qualificazione.

Villareal-Liverpool (ansa foto)

Ad aprire le marcature ci pensa il Villareal dopo soli 3′ dal calcio d’inizio con Boulaye Dia che ricevuto il pallone in area realizza l’1-0.

Ma non finisce qui, il sottomarino giallo inzia a crederci per davvero quando al 40′ raddoppia con Coquelin che riceve il pallone da Etienne Capoue e di testa infila in rete sotto l’incrocio.

A complicare la faccenda ci pensa Fabinho quando al 62′ da posizione defilata batte un Rulli che commette un’indecisione e il Liverpool accorcia le distanze.

Ad infrangere le speranze degli spagnoli ci pensa Luis Diaz che dopo soli 5′ riceve un cross di Trent Alexander-Arnold e di testa pareggia i conti.

Al 74′ archivia il passaggio del turno Manè che parte in velocità e supera Rulli.

Villareal-Liverpool: le pagelle e il tabellino

VILLAREAL-LIVERPOOL 2-2

MARCATORI: 3′ Boulaye Dia (Villarreal), 40′ Coquelin (Villarreal), 62′ Fabinho (Liverpool), 67′ Luis Diaz (Liverpool), 74′ Mane (Liverpool)

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin (68′ Pedraza); Gerard Moreno (68′ Chukwueze), Dia. A disposizione: Jorgensen, Asenjo, Pena, Gaspar, Pedraza, Aurier, Mandi, Trigueros, Gomez, Iborra, Chukwueze, Acacer. All. Emery

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota (46′ Luis Diaz), Mane. A disposizione: Kelleher, Tsimikas, Matip, Joe Gomez, Henderson, Elliot, Oxlade-Chamberlain, Jones, Milner, Luis Diaz, Origi, Minamino. All. Klopp

AMMONITI: Capoue (Villarreal)

ARBITRO: Danny Makkelie (Ola)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Brutta avventura per Antonella Clerici, scatta la denuncia per il furto social: “Fate attenzione” – FOTO

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Regina Elisabetta commossa, forti emozioni. Traguardo importante, momento indimenticabile

La seconda finalista si decide nella gara di ritorno di domani tra Real Madrid-Manchester City.