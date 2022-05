Charlene di Monaco si è mostrata in pubblico dopo mesi. Al fianco di Alberto, un dettaglio ha catalizzato l’attenzione globale: sale l’ansia per la Principessa.

Se il capitolo più buio della vita di Charlene di Monaco si ipotizzava essere giunto al capolinea, in realtà le difficoltà per la Principessa sono inarrestabili. Salutata la clinica svizzera in cui è stata ricoverata per mesi a seguito di una malattia misteriosa che l’ha colpita, la moglie di Alberto non ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Nata il 25 gennaio 1987, la Wittstock sta infatti facendo i conti con i problemi coniugali con Alberto. L’ex nuotatrice ha conosciuto il figlio di Grace Kelly e Ranieri nel 2000 nell’ambito delle Olimpiadi di Sydney, per poi dare alla luce i gemellini Gabrielle e Jacques.

Proprio da loro è stata lontana per molto tempo, e a seguito delle dimissioni della struttura in cui è stata ricoverata, la reale monegasca ha potuto riabbracciare i suoi figli. Tuttavia le cose non sono rose e fiori a causa dei rapporti con il marito: tra tradimenti e incomprensioni, le fughe di notizie su un imminente separazione sono ormai costanti.

I due in questi giorni hanno preso parte a un evento molto importante insieme, facendo sperare che le cose fossero in miglioramento: un dettaglio, tuttavia, ha chiarito quanto in realtà la situazione si sia inasprita.

Charlene di Monaco, ultime notizie: in pubblico con Alberto, dettaglio clamoroso

Dopo mesi Charlene di Monaco è riapparsa in pubblico al fianco di Albero e dei loro figli.L’evento che ha portato all’uscita della famiglia al completo del secondogenito di Grace Kelly è stata la premiazione dell’E-Prix di Formula E.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Francesca De Andrè in tragiche condizioni: la grave aggressione

Un evento sportivo, tenutosi lo scorso 30 aprile, in cui la coppia e i loro gemellini, 7 anni, hanno catalizzato l’attenzione.

In particolare è saltato subito all’occhio come l’atmosfera tra marito e moglie sia apparsa molto tesa. Musi lunghi, occhi persi nel vuoto, secondo gli esperti del linguaggio l’imbarazzo era palpabile nella coppia.

Capelli cortissimi biondi, indosso un completo grigio, la Principessa si è lasciata andare a gesti dolci solo nei confronti di Gabrielle e Jacques. Sul suo volto tuttavia si legge la tristezza e il disagio che sta provando. In questo caso la sua mimica facciale non le ha permesso di nascondere il malessere che sta vivendo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Il Principe Carlo si lascia andare: dettaglio imbarazzante, Palazzo trema

Vera Dillier, storica amica di famiglia, avrebbe rivelato come ormai la Wittstock non tolleri più la vita reale, tanto da essere finita in depressione.