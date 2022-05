Chiara Ferragni torna Met Gala dopo anni e l’emozione ha la meglio, insieme a lei c’è l’amore della sua vita

E’ sempre bello tornare dove si è stati bene, specialmente se si tratta del Met Gala di New York. Chiara Ferragni e Fedez erano presenti alla cerimonia e per l’occasione hanno indossato dei vestiti unici firmati Versace.

La coppia è tornata in gran forma: l’influencer con un abito nero lungo dallo spacco vertiginoso e il rapper con un completo nero dalle rifiniture oro. Dopo un periodo difficile, è arrivato il momento di ricominciare e qual è l’occasione migliore del Met Gala?

Chiara Ferragni, un tuffo nel passato: quando tutto è iniziato

Il Met Gala 2022 non è di certo la prima volta per Chiara Ferragni che vi partecipò nel 2015 all’età di ventotto anni. Sui social l’imprenditrice ha pubblicato delle foto dell’epoca dove appare molto più magra, con i capelli color rame e un vestito lungo rosa.

L’eleganza non è mai mancata, né in quegli anni né adesso dove l’influencer è cresciuta e maturata soprattutto a livello professionale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Improvvisamente il silenzio” Cristina Marino affascinante: il suo fondoschiena lascia tutti a bocca aperta – FOTO

E’ stata proprio Chiara Ferragni a tornare indietro nel tempo e durante l’evento si è lasciata andare ai ricordi affermando: “Era un momento deprimente della mia vita. Vivevo a Los Angeles, ero in una relazione che non funzionava, mi sentivo sola e in gabbia professionalmente, con gli altri che prendevano le decisioni per me. – ha spiegato – Se quella Chiara del 2015 potesse vedere la Chiara del 2022, piangerebbe di gioia, e questo è cosa significa per me questo Gala di oggi: mano nella mano con mio marito, felici e orgogliosi”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ilary Blasi: un ostacolo impossibile da scavalcare. Cosa preferiscono gli italiani

Un tuffo nel passato che ha commosso i presenti e il pubblico sui social che da anni la segue ed ha piena fiducia in lei. L’influencer vanta di quasi ventisette milioni di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. In sette anni è riuscita a costruire un vero e proprio impero.