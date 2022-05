Cristina Marino ha condiviso con i fan alcuni momenti del suo viaggio a Montecarlo, insieme a lei i suoi grandi amori

Da tutti conosciuta come modella e moglie di Luca Argentero, Cristina Marino ha conquistato milioni di fan che la seguono e supportano in ogni situazione.

Attualmente impegnata con campagne pubblicitarie e shooting fotografici, non perde occasione di condividere con i follower alcuni scatti professionali e momenti delle sue giornate, tra tempo libero e lavoro. Ha trascorso alcuni giorni a Montecarlo per il Festival del cinema e non ha potuto fare a meno di pubblicare delle foto che sono diventate già virali.

Cristina Marino, fondoschiena strepitoso: voto 10 – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Il post che ha pubblicato la Marino racchiude una serie di foto e video. Tra i tanti c’è un filmato in cui appare la modella pronta per la serata di Gala e per l’occasione indossa un vestito da sera lungo con la schiena completamente scoperta.

I capelli sono sciolti e semi ondulati, il suo sguardo è seducente e accattivante. Impossibile resistere a così tanta bellezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Sotto il vestito…niente” Elisabetta Canalis, che fisico: da perdere il fiato – FOTO

Il video ha lasciato tutti a bocca aperta e sono tanti i fan che hanno lasciato vari commenti. Così si legge: “Una donna così bella e splendida può solo far calare improvvisamente il silenzio in una magica Montecarlo. La incanti”, ha scritto qualcuno sotto al post e poi ancora “Bellissima ed affascinante con questo look…nero…casual…una scintillante stella in abito nero elegante…”.

Cristina Marino è un sogno a occhi aperti che ha incantato tutti i presenti e chi ha avuto la possibilità di vedere il post.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Michela Quattrociocche è una visione, nuda dentro la vasca alza le palpitazioni. Come mamma l’ha fatta – FOTO

Oltre al video, ci sono altre foto insieme ai suoi grandi amori, Luca e la piccola Nina che hanno accompagnato la mamma in questa fantastica esperienza. Oltre al lavoro, non sono mancati momenti di relax passati in piscina, dove la famiglia si è divertita. Coccole, baci e carezze tra madre, padre e figlia.