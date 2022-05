Decathlon, tutti i servizi di cui non eri a conoscenza ma a cui non potrai mai più rinunciare: svolta clamorosa per i clienti

In Italia e nei 52 Paesi del mondo in cui sono collocati i migliaia di punti vendita Decathlon, la catena francese si è affermata come leader nella vendita di attrezzi e articoli sportivi.

Chi si rivolge agli store del noto marchio può trovare davvero di tutto: dagli outfit adatti a qualunque tipo di attività fisica, ad articoli che coprono una vasta gamma di richieste.

Decathlon, che ha la sua sede principale nel comune francese di Villeneuve-d’Ascq, è attualmente presente in varie Nazioni del mondo con oltre 1500 punti vendita. In Italia, l’azienda francese ha aperto ben 125 negozi dislocati nelle varie regioni, ad eccezione di Valle d’Aosta e Basilicata.

Non tutti gli amanti del noto marchio, tuttavia, sono a conoscenza di una serie di servizi messi a disposizione proprio dallo staff della catena. Per tutti i clienti abituali di Decathlon, la scoperta rappresenterà una vera svolta.

Decathlon, i servizi di cui non potrai più fare a meno: svolta clamorosa per i clienti

Chi frequenta abitualmente negozi Decathlon vi si reca soprattutto in quanto amante dello sport. Dagli attrezzi per creare la propria “home gym” – particolarmente in voga a seguito dello scoppio della pandemia – ad articoli sportivi di varia natura: il marchio francese offre davvero di tutto.

Tuttavia, pochissimi di voi conosceranno quella che è una vera e propria peculiarità della nota catena. Decathlon, infatti, mette a disposizione una serie di “servizi extra” ai propri clienti, che esulano persino dagli acquisti stessi.

L’azienda, infatti, consente agli acquirenti di noleggiare l’attrezzatura desiderata in maniera veloce e conveniente. Analogamente, Decathlon è attivo nella riparazione e persino nella personalizzazione degli attrezzi/prodotti acquistati, che si impegna a consegnare personalmente nelle case dei clienti.

In ultimo, la famosa catena francese offre anche la possibilità di compravendita dell’usato agli acquirenti. Tutto quello che quest’ultimi devono fare è recarsi presso il punto vendita più vicino, al fine di scoprire la vasta gamma di vantaggi creati apposta per loro.

