Doppia apertura nella nota città italiana: Carrefour e Benetton chiudono, a sostituirli arriva…

Doppia apertura in una delle città più importanti d’Italia: Carrefour e Benetton chiudono, per i clienti le novità in arrivo sono entusiasmanti

Carrefour e Benetton hanno deciso di chiudere i battenti in una delle più note città italiane. Stiamo parlando di Ancona, capoluogo marchigiano, dove i suddetti marchi possedevano due store all’interno dei centri commerciali più frequentati della zona industriale della città.

Nello specifico, la catena attiva nella distribuzione alimentare ha stoppato l’attività del supermercato situato presso lo stabile “Grotte Center” (Camerano). Benetton, la nota azienda produttrice di capi d’abbigliamento, ha invece chiuso il punto vendita nel centro commerciale “Cargopier” di via Sbrozzola (Ancona).

I posti lasciati vacanti dai suddetti marchi, tuttavia, non sembrano destinati a rimanere tali a lungo. A quanto pare, infatti, ci sarebbero già altre due aziende pronte a rilevare gli stabili recentemente chiusi, con grande gioia da parte degli acquirenti anconetani.

Doppia apertura nella città di Ancona: Carrefour e Benetton chiudono, a sostituirli arriva…

Il supermercato Carrefour di via del Campo D’Aviazione (Camerano) e il negozio Benetton di via Sbrozzola (Ancona) hanno chiuso i battenti all’incirca un anno fa. Una vera e propria batosta per i moltissimi acquirenti che, da anni, frequentavano abitualmente gli store.

I posti lasciati vacanti dalle suddette aziende, tuttavia, non sono rimasti tali a lungo. Presso il centro commerciale “Cargopier”, infatti, il negozio di abbigliamento è stato prontamente sostituito dal minimarket del marchio Coal, inaugurato proprio durante la passata stagione natalizia.

Il punto vendita, che ha voluto differenziarsi dagli altri supermercati presenti in zona, ha puntato tutto su prodotti ricercati e di qualità, che i clienti di certo non riusciranno a reperire altrove. Presso il centro commerciale “Grotte Center”, invece, lo stabile abbandonato da Carrefour potrebbe essere presto rilevato da una nota catena attiva nella GDO.

Si tratta del marchio Esselunga, che a quanto sembra avrebbe preso accordi con gli ex proprietari francesi per fare della vecchia sede Carrefour un nuovo supermercato Esselunga. Per i clienti di Ancona e provincia, dunque, le novità sono tutt’altro che terminate.

