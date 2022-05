“La versione migliore di te stessa”, Elisa Isoardi esplosiva in palestra – FOTO

Elisa Isoardi ama tenersi in forma e mostra ai fan il risultato del suo allenamento, forme incontenibili in primo piano

Anche se nell’attuale stagione televisiva risulta assente, Elisa Isoardi è comunque una delle conduttrici del piccolo schermo più amate. La 39enne piemontese, nel corso degli anni, ha saputo farsi apprezzare dal suo pubblico per le sue qualità.

Capacità di entrare in contatto con i telespettatori, classe, eleganza, Elisa è diventata una professionista completa e un personaggio peculiare. La riprova nel suo seguito sui social network, dove non le mancano di certo gli ammiratori. Su Instagram conta oltre 600 mila followers.

Elisa è molto benvoluta per il suo carattere genuino e solare, sempre pronta a regalare un sorriso. In questo anno lontano dalla tv si è dedicata alle sue passioni, in particolar modo viaggi e buona cucina. Per l’anno prossimo, è difficile pensare di vederla ancora lontana dalle luci dei riflettori e probabilmente qualcosa bolle già in pentola.

Intanto, Elisa si prepara ad una estate che potrebbe vederla protagonista da vari punti di vista e vuole arrivarci in piena forma, fisica e mentale. Detto fatto, la vediamo all’opera con tanta attività fisica, i cui risultati lasciano senza fiato.

Elisa Isoardi, il top aderente con prospettiva dall’alto mostra la meraviglia: curve favolose, il web in delirio

Un allenamento senza dubbio proficuo, quello di Elisa, che sfodera tutto il suo fascino e la sua sensualità con una semplice immagine. Con indosso un top aderente, mette in mostra una scollatura pazzesca che non può non attirare l’attenzione.

Curve davvero seducenti che lasciano il segno, a volte Elisa sceglie il basso profilo, ma questa volta, dal suo tapis roulant, ci manda davvero ko. Una visione a dir poco celestiale che accende il popolo del web.

Gli ammiratori si prodigano in like e complimenti, necessari ed immancabili. La fantastica Elisa continua a farci sognare.