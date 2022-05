Elisabetta Canalis continua a stupire i fan con la sua bellezza strepitosa che non passa mai inosservata, l’ultimo post è già virale

Da anni considerata una delle showgirl italiane più belle, Elisabetta Canalis ha conquistato milioni di fan con il suo fascino, semplicità e naturalezza.

Di origine sarda, si è fatta conoscere diventando la velina mora di “Striscia la notizia” e da quel momento non si è più fermata. Oggi vive con la sua famiglia a Los Angeles, ma non perde occasione di tornare in Italia dai suoi cari e per progetti lavorativi.

Elisabetta Canalis, l’estate è arrivata: sensuale come non mai – FOTO

Seguita da più di tre milioni di fan, Elisabetta Canalis condivide con loro molti momenti delle sue giornate e alcuni scatti mozzafiato che non passano inosservati.

Tempo libero, campagne pubblicitarie e shooting fotografici, da sola o in compagnia, l’ex velina di “Striscia la notizia” sa come attirare l’attenzione dei follower e non perde occasione di farlo.

L’ultimo post è un concentrato di sensualità e fascino: la Canalis indossa un vestito bianco e un paio di stivali neri in contrasto. I capelli sono sciolti e la scollatura è accentuata.

“Lavati i denti, sii gentile l’uno con l’altro e prenditi dieci minuti per chiamare tua madre”, ha scritto sotto alle foto.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti come: “La più bella in assoluto” e poi ancora “Sotto il vestito…niente”, qualcun altro ha aggiunto: “Che gambe spettacolari, meravigliosa”.

Ancora una volta la Canalis ha lasciato il segno, passano gli anni ma la showgirl sa bene cosa piace al pubblico che la supporta e sostiene da sempre. C’è chi si augura che possa tornare in Italia alle prese di qualche programma televisivo, visto che la sua presenza a “Le Iene” si è rivelata un successo strepitoso.