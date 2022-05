La Regina Elisabetta sorprende i suoi fan con una mossa d’astuzia nell’imprenditoria. La salsa conquista gli acquirenti di tutto il mondo.

Servendosi di un atto di pura scaltrezza, la Regina Elisabetta si muove con agilità nel competitivo universo del marketing dando vita ad una tipologia di salsa inedita. L’annuncio dal Regno Unito si è diramato in maniera inaspettata. E, il trionfante approdo sul mercato della salsa regale, non ha potuto fare a meno di stupire i suoi sudditi.

A poco più di dieci giorni di distanza dal suo novantaseiesimo compleanno, e dai duplici festeggiamenti tenutisi in suo onore, sua Altezza reale torna a Windsor sorprendendo il mercato internazionale. L’ultima trovata di Elisabetta II, mai sino a tal punto nei panni di una saggia imprenditrice, è stata definita di gran lunga “geniale” dagli illustri esperti del settore. E anche da chi, già in precedenza, aveva avuto la fortuna di testare altri prodotti esclusivi, firmati dal noto marchio Sandringham. Stavolta la sovrana, con ottant’anni di regno alle sue spalle nonché il più longevo per la corona inglese, dà la possibilità di assaggiare il panino d’élite più buono al mondo.

Elisabetta sbanca nel marketing, Regina della salsa miracolosa: il prodotto va subito a ruba

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clementino positivo al Covid, sarà sostituito in Made in Sud

In stretta concomitanza con le sette candeline spente dalla principessa Charlotte nella giornata di ieri, lunedì 2 maggio 2022, Elisabetta presenta quest’oggi al mondo la sua “miracolosa” linea di Ketchup.

Le caratteristiche principali? Altissima qualità e la tipica delicatezza di un prodotto estremamente ricercato. La salsa sponsorizzata dalla sovrana presenta delle novità ragguardevoli. Pillole di cucina gourmet. In grado di far dimenticare ai suoi assaggiatori i must di tal genere su scala internazionale.

Lo strepitoso Ketchup Sandrinhgam si presenta, difatti, all’interno di un’elegante bottiglia in vetro. E racchiude al suo interno fragranze e aromi che assicurano il massimo per un’elaborata degustazione. A base di carne o delle più comuni patatine fritte.

A rendere il prodotto ricercato sino a tal punto è la scelta, prediletta dalla stessa sovrana, di ricorrere ad ingredienti che avrebbero contribuito con facilità a realizzare una salsa al tempo stesso dolce e speziata .

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ida Platano e la decisione inaspettata: prende l’aereo e vola da…

Gli ingredienti segreti del Ketchup Sandrinhgam, attualmente a ruba in Inghilterra, si presentano infine come un sublime mix di datteri e mele.

GUERRA IN UCRAINA, COME FINIRA? LO ABBIAMO CHIESTO AI MILANESI – VIDEO