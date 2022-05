Federica Nargi e Alessando Matri: lo fanno o non lo fanno? Il mistero del matrimonio saltato – VIDEO

Federica Nargi e Alessando Matri. L’ex velina e l’ex calciatore sono una coppia consolidata da ben tredici anni. Dovrebbero sposarsi finalmente la prossima estate: è veramente così?

“Miss Italia” ha donato fama e popolarità a numerose showgirl dello spettacolo nostrano, non necessariamente giunte sul gradino più alto del podio del rinomato concorso di bellezza. Volete una prova?

Nel 2007 vinse la 18enne Silvia Battisti, uscita completamente dai radar. Tutti però conosciamo benissimo la concorrente che quell’anno si piazzò al decimo posto. Vi dice qualcosa il nome Federica Nargi? Ebbene sì, quello fu solo il trampolino di lancio per la bellissima mora che successivamente vinse su Canale 5 il programma “Veline”, aggiudicandosi una presenza fissa per ben quattro edizioni al famosissimo tg satirico di Mediaset “Striscia la Notizia”. In coppia con lei la bionda Costanza Caracciolo (moglie del calciatore Christian Vieri) con la quale non nacque solo un forte sodalizio lavorativo ma anche un’amicizia strepitosa.

Federica Nargi e Alessandro Matri: li attende un futuro radioso. La loro ironia sul web

Vita privata a gonfie vele per Federica Nargi che da ben tredici anni è legata sentimentalmente all’ormai ex calciatore Alessandro Matri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Giulia Stabile e quel particolare sconvolgente su Sangiovanni: “me ne sono accorta ai casting”

I due hanno dato il benvenuto a due figlie: Sofia (nata il 26 settembre 2016) e la piccola Beatrice (nata il 16 marzo 2019).

Non sono ancora sposati. Il grande evento si svolgerà la prossima estate (nel mese di giugno) con una cerimonia da sogno sull’isola di Formentera. L’ombra del dubbio è apparsa sulla rivista Diva e Donna, in cui un fantomatico conoscente della celebre coppia avrebbe dichiarato che le nozze sono state annullate.

É proprio così? A smentire è la stessa Federica Nargi tramite un video ad alto tasso d’ironia apparso sulle sue Instagram Stories, di ritorno da un viaggio rigenerante con la famiglia a Sharm el-Sheikh (Egitto).

L’ex velina si trova in auto con il suo bell’Alessandro e dice: “Ho appena saputo che quest’estate Alessandro doveva sposarmi… è vero?”. L’ex calciatore con aria fintamente seria risponde: “É saltato tutto”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Benedetta Rossi li fa così: i morbidosi con nutella sono eccezionali. Provali, non te ne pentirai

“Fatelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio. Ma come mai sono sempre l’unica che non sa le cose?” – scrive pubblicamente. L’espressione sui loro volti tradisce il divertimento della situazione.