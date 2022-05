Francesca De Andrè in tragiche condizioni: la grave aggressione

Francesca De André, la famosa nipote di Fabrizio, ha vissuto un momento molto drammatico: dopo diversi giorni di silenzio, è stato rivelato tutto

Francesca De André è un personaggio televisivo molto famoso. Deve la sua notorietà al suo legame familiare: infatti, proprio come suggerisce il cognome, Francesca è la nipote del famoso cantautore Fabrizio De André. Proprio per questo motivo, qualche anno fa è stata chiamata a partecipare ad una delle edizioni del Grande Fratello. Nella primavera del 2019.

Francesca, nel giro di poche settimane, diventò un personaggio molto discusso del reality. Infatti ha una personalità fortissima e fu motivo di numerosi scontri all’interno del programma, ma fece un percorso davvero importante che l’ha portata a guadagnare una fetta di popolarità. Sui social è seguita da migliaia di persone che le vogliono bene, infatti sono stati in molti a notare la sua assenza in questo ultimo periodo. Motivo per cui lei ha deciso di rompere il silenzio.

Francesca De Andrè aggredita: lo sfogo sui social

“Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi ritrovo e tuttora, in realtà, mi trovo: ma sto cercando di reagire” ha scritto nelle sue storie di Instagram, sconvolgendo tutti i suoi fans che non si aspettavano di certo una notizia del genere.

“Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato, ma ora ancora di più, ne ho davvero bisogno” ha concluso così la famosa influencer, che è stata invasa nel giro di pochissimi minuti da messaggi e commenti di solidarietà.

Proprio per questo, Francesca ha deciso di pubblicare un nuovo post per ringraziare tutti dell’affetto che le hanno dimostrato. “Mi state dando affetto e non avete idea di quanto questo mi aiuti a reagire“.