Un uomo di 66 anni è morto ieri in un incidente tra un’auto e la sua moto verificatosi sulla provinciale 13 a Gorgonzola (Milano). Sul posto i soccorsi e la polizia locale.

Incidente mortale nella tarda mattinata di ieri a Gorgonzola, in provincia di Milano, lungo la strada provinciale 13. A perdere la vita uomo di 66 anni che viaggiava alla guida della propria moto, schiantatasi contro un’auto condotta da una 51enne.

Dopo l’impatto, sul posto sono intervenute le ambulanze e l’elisoccorso del 118. Il centauro e l’automobilista sono stati trasportati in ospedale, ma per il primo non c’è stato nulla da fare. Solo lievi ferite, invece, per la donna.

Gorgonzola, scontro tra auto e moto sulla provinciale 13: perde la vita un uomo di 66 anni

È di un morto ed un ferito il bilancio dello schianto avvenuto ieri mattina, lunedì 2 maggio, intorno alle 12:30 sulla strada provinciale 13 nel territorio di Gorgonzola, comune alle porte di Milano. La vittima è Luigi Verri, 66enne residente in paese.

Verri, riporta la redazione locale di Milano Today, stava percorrendo la provinciale in sella alla sua moto quando è entrato in collisione con una vettura, una Fiat Tipo alla guida della quale vi era una donna di 51 anni. L’impatto ha fatto sbalzare il motociclista dalla sella facendolo finire sull’asfalto.

Tempestivo l’intervento dell’equipe medica del 118, giunta sul luogo della tragedia a bordo di due ambulanze e di un’eliambulanza. Il 66enne è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove i medici poco dopo il suo arrivo hanno potuto solo constatatane il decesso per i gravi traumi riportati. In ospedale, riporta Milano Today, è stata accompagnata anche la donna al volante della Tipo che ha riportato solo lievi ferite.

Per determinare la dinamica dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità sono accorsi anche gli agenti della polizia locale di Gorgonzola che hanno provveduto a tutti i rilievi di legge.

