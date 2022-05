Gratta e Vinci, 10 milioni vinti per errore, ecco dove. La storia clamorosa

Gratta e Vinci, una donna sbaglia ad acquistare il biglietto ma la fortuna la premia. Porta a casa un montepremi enorme

Chi gioca in modo abituale al Gratta e Vinci lo sa, è questione di fortuna. Quando la Dea bendata decide di baciare qualcuno non c’è nulla che la può fermare e chi crede nel destino lo sa bene. Ne è la prova una storia che sembra uscita da un film.

Si tratta di una donna che per un errore fatale ha acquistato un tagliando sbagliato e questo errore le ha cambiato per sempre la vita. A distanza di un po’ di mesi, dopo essere diventata ricchissima, è stata proprio lei a raccontare tutto l’accaduto.

Gratta e Vinci, il tagliando sbagliato regala una vincita sorprendente

Acquistare un Gratta e Vinci sbagliato e diventare improvvisamente ricchi. È quello che è successo ad una 43enne della California appassionata di tagliandi vincenti.

È solita infatti acquistare un biglietto che promette fortuna in pausa pranzo. Fa la cassiera e così sul finire del mese di novembre, in un giorno come gli altri, ha deciso di acquistare un biglietto in una di quelle macchinette che erogano sia i Gratta e Vinci che le sigarette.

La cassiera compra entrambi: non ha banconote di piccolo taglio e così ne inserisce una da 50 indicando la doppia opzione di acquisto per una spesa totale di 10 dollari. Mentre sta confermando il totale, un passante la urta per errore e così la scelta del Gratta e Vinci cade sul biglietto sbagliato.

La donna è infuriata, ha speso dei soldi che non erano previsti e l’uomo per giunta non le ha chiesto nemmeno scusa. Arrivata in macchina gratta il suo tagliando molto nervosa fino a quando però si accorge di qualcosa che non avrebbe mai immaginato.

Ha trovato la combinazione che le permette di vincere 10 milioni di dollari. “Non volevo crederci – ha spiegato raccontato la donna al sito Npr – mentre tornavo a casa l’ho guardato diverse volte”. La 43enne era incredula e prima di incassare la vincita ha controllato diverse volte il suo biglietto.

Adesso ha deciso di comprare una casa e di creare una associazione che aiuterà i cani abbandonati. Continuerà il suo lavoro di cassiera con un bel gruzzoletto da parte.