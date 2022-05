Il dramma di Riccardo Fogli: “Ho paura di morire…”

Riccardo Fogli si racconta senza filtri. Parla del suo personale dramma e svela la sua paura più grande

Riccardo Fogli si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del programma di RaiRadio2, Lunatici. Un’intervista molto personale in cui il cantante della storica band i Pooh ha ripercorso la sua vita e la sua carriera, soffermandosi sulle tappe cruciali.

Lo storico frontman e bassista dei Pooh, all’alba dei suoi 74 anni, ripercorre le tappe più importanti della sua vita. Una lunga sequenza di successi sia sul piano professionale che su quello personale. Il sodalizio con i Pooh durò dal 1966 e il 1973, anno in cui decise di dire definitivamente addio alla band per dedicarsi alla sua carriera da solista. Una scelta sofferta che ai tempi lasciò i fans del gruppo senza parole, nessuno si aspettava infatti tale separazione.

Riccado Foglia svela la sua paura più grande

Tantissimi i successi raggiunti da Riccardo Fogli anche da solo. I fan più affezionati hanno infatti sempre continuato a seguirlo nel suo percorso.

Oggi Fogli ha 74 anni, una famiglia che ama moltissimo e a cui è estremamente legato, eppure c’è qualcosa che ancora adesso turba la sua serenità. Dopo molto rapporti d’amore estremamente turbolenti, ricordiamo ad esempio la sua travagliata storia d’amore con la cantante Patty Pravo, diventata per alcuni anni la sua amante, Riccardo Fogli ha trovato l’amore e la stabilità insieme alla moglie Karin Trentini (di 30 anni più giovane di lui) da cui ha avuto la figlia Michelle, nata nel 2013.

Proprio in merito alla sua famiglia, l’ex cantante dei Pooh ha rivelato qual è la sua paura più grande: “Ho paura di morire troppo presto. Mi spaventa perchè ho una bambina di 9 anni, il mio giovane amore. Lei ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno” ha detto a riguardo l’artista.