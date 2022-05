Ilary Blasi, improvvisamente cambia tutto: colpo di scena per la sua Isola

Isola dei Famosi: a distanza di settimane dall’inizio di questa avventura, Ilary Blasi ha finalmente avuto il suo riscatto. Il colpo di scena arrivato dopo la puntata

Ilary Blasi è una delle conduttrici più famose della televisione italiana. Nel 2017, ha conquistato tutti quando ha cominciato a condurre la primissima edizione del Grande Fratello Vip. C’erano molti dubbi all’inizio su lei al timone di questo nuovo format, invece si è rivelata la conduttrice migliore che quel programma potesse avere. Ogni giorno i telespettatori la rimpiangono ancora, sperando di rivederla come qualche anno fa.

Intanto Ilary sta conducendo L’Isola dei Famosi. Il programma le è stato affidato lo scorso anno, quando l’abbiamo vista cominciare questa avventura con tre compagni di viaggio come opinionisti: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il programma riuscì a riscuotere un incredibile successo proprio grazie a lei. Per questo motivo, è stata riconfermata anche per una seconda stagione che è in corso proprio adesso.

Isola dei Famosi: il programma di Ilary Blasi conquista gli ascolti

Ilary Blasi, proprio come è successo lo scorso anno, è andata in onda subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. I telespettatori hanno fatto un po’ fatica a passare subito al nuovo programma, per questo all’inizio gli ascolti non sono stati alti come speravano. Purtroppo la trasmissione ha avuto bisogno di un po’ di tempo per riuscire a carburare.

Nelle ultime settimane, però, il reality ha riscosso un incredibile successo. Complice sicuramente la partecipazione di Guendalina ed Edoardo Tavassi: i due fratelli, infatti, hanno conquistato i social con la loro piccata ironia e il loro talento nel creare dinamiche e divertire il pubblico. Hanno attirato sempre di più telespettatori, e infatti proprio la scorsa sera il programma è arrivato a toccare il 19% di share.

La scorsa sera, infatti, la trasmissione della Blasi ha divertito moltissimo i telespettatori italiani. I momenti più topici della puntata sono diventati virale sui social.