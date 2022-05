Jeremias Rodriguez ha abbandonato l’Isola dei Famosi e adesso ne sta pagando le conseguenze: questa esperienza gli è costata molto cara

Jeremias Rodriguez è stato uno dei concorrenti più discussi di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il fratello di Belen e Cecilia, dopo le sue numerose esperienze televisive, ha deciso di partecipare al programma di Ilary Blasi insieme a suo padre che al contrario, pur avendo dei figli famosi, era ancora estraneo a questo mondo.

Purtroppo questa esperienza non è andata come entrambi si aspettavano, ma soprattutto per Jeremias. Il ragazzo, infatti, si è ritrovato ad avere numerosi scontri in Honduras con la maggior parte dei suoi compagni. E non solo questo: anche i telespettatori erano arrivati a provare una certa insofferenza per lui. Nonostante, anni fa, aveva riscosso un gran successo con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Benedetta Rossi li fa così: i morbidosi con nutella sono eccezionali. Provali, non te ne pentirai

“Mi sono comportato da persona reale. Qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono Rodriguez e da 15 anni subiamo questi attacchi inutili” disse il fratello di Belen e di Cecilia prima di abbandonare il programma in cui ha passato diverse settimane della sua vita insieme al suo amato papà. “C’è stato un accanimento. Sta passando un’immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico. Soffro gli attacchi delle persone. Non ho fatto nulla di male. Io non sono italiano, faccio fatica a tirar fuori quello che sono. Mi ferisce. Io sono un essere umano“.

Dunque, l’Isola per Jeremias è finita così. Purtroppo, tornato in Italia, ha dovuto fare i conti con altri problemi. Ad esempio con la penale che, ogni concorrente che decide di abbandonare un programma, si ritrova costretto a pagare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Il Volo pronto a tornare in pista con il botto, “Noi non siamo antichi…”. Intervista esclusiva

Nel suo caso, Jeremias ha dovuto sborsare 50mila euro. Una cifra piuttosto elevata, e considerato il cachet che i naufraghi guadagnano a settimana in Honduras, viene difficile pensare che sia riuscito a guadagnarci qualcosa. Una esperienza negativa sotto tutti i punti di vista.