L’Eredità, Flavio Insinna si commuove durante la diretta: il racconto del concorrente lo ha lasciato a corto di parole

Per il conduttore Flavio Insinna, ogni occasione è buona per sfoderare la propria vena goliardica ed il proprio umorismo nei confronti dei concorrenti de “L’Eredità”. Tra volti già noti al pubblico e nuovi aspiranti vincitori, anche la puntata di questa sera ha toccato vette di intrattenimento memorabili.

Eppure, spesso e volentieri, persino il divertentissimo Flavio non manca di emozionarsi di fronte ai racconti dei suoi interlocutori. I partecipanti, con i loro sogni nel cassetto e le loro storie toccanti, riescono a far breccia nel cuore del padrone di casa.

Proprio stasera, è stato il concorrente Christian colui che è riuscito ad impressionare maggiormente il conduttore del seguitissimo quiz televisivo. Quello che è emerso sulla sua scelta di vita non poteva lasciare indifferente Insinna, che si è emozionato di fronte a tutti.

L’Eredità, Flavio Insinna si commuove in diretta: “abbiamo bisogno di concorrenti come te”

Nella puntata di oggi, martedì 3 maggio, il concorrente Christian era tra i più giovani a partecipare al quiz game de “L’Eredità”. Flavio Insinna, nell’accoglierlo, lo ha tempestato di domande circa il suo percorso di vita. A quanto è parso, il conduttore è rimasto piacevolmente sorpreso nell’ascoltare la presentazione del ragazzo.

“Sei studente di Lettere all’università” – ha osservato il presentatore, a cui Christian ha replicato immediatamente – “Sì, studio Storia alla facoltà di Lettere della Sapienza“. Insinna, colpito dagli interessi del suo interlocutore, non ha mancato di avanzare un’ulteriore osservazione.

“Qui leggo che vorresti diventare professore“, ha implicitamente domandato il padrone di casa, che si è sentito rispondere in maniera affermativa da Christian. A quel punto, l’emozione di Insinna pareva a dir poco impossibile da contenere. “Triplo applauso per questo ragazzo” – lo ha osannato il conduttore, che ha aggiunto un commento davvero sorprendente – “abbiamo bisogno di persone come te!“.

Il presentatore, senza alcun tipo di freno, ha lasciato trapelare di ammirare profondamente la professione di insegnante. Un lavoro che Insinna non ha esitato a definire “nobile“, e per il quale ha fatto al partecipante i propri migliori auguri.