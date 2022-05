Lorenzo Fragola: dal successo all’oblio. Che fine ha fatto? La spiegazione si apre alla speranza

Lorenzo Fragola. Che fine ha fatto il vincitore dell’ottava edizione di “X Factor”. Per scoprirlo a quanto pare non dovremo attendere a lungo. In cantiere un nuovo succulento progetto

“Siamo l’esercito del selfie, di chi si abbronza con l’iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post”. Bene, avete letto cantanto il tormentone “L’esercito del selfie”? Allora sapete benissimo chi sia Lorenzo Fragola.

Il giovane cantautore siciliano (classe 1995) ha trionfato nel 2014 durante l’ottava edizione di “X Factor” sotto l’ala protettrice del coach Fedez. Da quel momento in poi solo successi. Immediatamente dopo ha ottenuto il riconoscimento Disco d’oro superando il numero di 15mila download su iTunes grazie al singolo d’esordio in lingua inglese “The Reason Why”. Incredibilmente, a soli tre giorni dalla finale, ottiene il via libera per partecipare nella categoria Campioni del Festival di Sanremo 2015 con il brano “Siamo uguali”.

Lorenzo Fragola, una grande fama e lo stop: il lutto gravissimo che ha segnato la sua vita

Il vincitore dell’ottava edizione di “X Factor” ha realizzato tre album in un brevissimo arco di tempo, dal 2015 al 2018 (“1995”, “Zero Gravity” e “Bengala”). Nel 2017 è uscito il già citato brano “L’esercito del selfie” del duo musicale italiano Takagi & Ketra in collaborazione con Arisa.

Da quattro anni (fatta eccezione per il singolo “Solero” uscito nel 2021) è scomparso dai radar. Ma cosa è successo? É stato lo stesso cantante a spiegarlo in un lungo post rilasciato sul suo profilo ufficiale su Instagram. “C’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora”.

A cosa si riferisce? Lorenzo Fragola è stato colpito da un lutto gravissimo, la scomparsa del padre Davide, venuto a mancare a soli 56 anni lo scorso agosto a causa di una malattia. Originario di Catania, in forza alla Squadra Mobile della sua città, ha sempre appoggiato il figlio nella sua ambizione musicale.

Il giovane cantautore oggi si dice pronto a ripartire; ha preso tempo per se stesso e per la sua famiglia. Su Instagram appare ritratto con un amico che lo ha sostenuto (tale Mario) che ringrazia pubblicamente per la spinta creativa che ha saputo donargli.

“Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare musica, la gioia inebriante nel farla e gliene sarò sempre grato. Ci siamo quindi, inizia questo nuovo progetto” – ha scritto. Non resta che attendere l’uscita del nuovo album.