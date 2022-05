Michela Quattrociocche è una visione, nuda dentro la vasca alza le palpitazioni. Come mamma l’ha fatta – FOTO

L’ex attrice ha stregato ancora una volta la sua community, come resisterle in questa nuova foto osé? Migliaia di like in poche ore.

“Sogni d’oro ♥️❣️”, “Questa foto ❤️”, “Che bella…..vasca…😜😘”, “Che ritratto di…Bellezza”, ” Davanti a cotanta bellezza, muti e religioso silenzio 🤫”.

Questi sono solo alcuni dei messaggi che sono giunti in poche ore a dimostrazione dell’affetto che la sua nutrita Fanpage Instagram nutre per lei. Like a cascata per l’ultimo primo pianto ravvicinato di lei che non si è trattenuta da mostrarsi come mamma l’ha fatta, una bellezza a cui è impossibile resistere anche oggi che è mamma di due meravigliose bambine, Aurora e Diamante, nate dalla sua precedente relazione con il calciatore Alberto Aquilani.

La giovane attrice, ex attrice ormai, ha abbandonato la recitazione ormai diversi anni fa, ma nell’immaginario collettivo è ancora quella meravigliosa ragazza che aveva fatto innamorare Raoul Bova in “Scusa se ti chiamo amore”.

Michela Quattrociocche continua ad ammaliare, come possiamo vedere in questo scatto osé da mille e una notte. Se ve lo siete persi, recuperiamo subito.

Michela Quattrociocche illegale, coperta solo dalle mani…visione mistica

