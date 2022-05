Chi sarà a raccogliere la pesante eredità che lascia il procuratore più famoso di sempre? Vi sveliamo i dettagli in questo articolo.

Chi sarà a seguire le orme di Mino Raiola? Sicuramente non sarà semplice riuscire a sostituire il re dei procuratori.

Dopo la morte di Mino Raiola sarà difficile colmare il suo vuoto soprattutto considerando tutto quello che ha costruito fino ad oggi.

All’età di 54 anni il re dei procuratori si è dovuto arrendere ad una brutta malattia che l’ha colpito e sarà molto difficile raccogliere l’eredità che lascia.

Fino ad oggi i suoi più stretti collaboratori portano il nome di Vincenzo Raiola, suo cugino e Rafaela Pimenta, avvocato brasiliano.

Proprio a loro toccherà gestire gli affari legati alla famiglia Raiola: suo cugino si occuperà principalmente dei calciatori che militano nel campionato italiano mentre l’avvocato si occuperà delle decisioni economiche, legali e burocratiche.

Mino Raiola lascia la sua eredità: il nome

Rafaela Pimenta ha iniziato a collaborare con Mino Raiola nell’ormai lontano 2003 quando si incontrarono per un progetto legato ad una scuola calcio. In poco tempo la legale brasiliana è diventata sua socia in tre società: Maguire Tax & Legal, ad Amsterdam, e Sportman e UUNIQQ, entrambe a Monaco.

Nasce a San Paolo, si laurea nel 1995 all’Università della stessa città dove successivamente diventa professoressa di diritto internazionale.

Il suo curriculum è vastissimo, Rafaela parla fluentemente otto lingue, risulta essere molto riservata tanto che sono pochissime le interviste che ha rilasciato nel corso degli anni nonostante sia stata la spalla destra del procuratore più importante degli ultimi tempi.

Inoltre la legale sudamericana non è presente sui social.

E’ stata, inoltre, rappresentante come investitore nell’Associação Maga Esporte Clube: squadra di calcio con sede a Pomerode. Questa società era sfruttata da Mino Raiola come satellite per poter registrare i calciatori con i passaporti europei.

Tra l’altro la presidente del Maga Esporte Club è la sorella di Rafaela, Sonia Pimenta.