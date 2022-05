Orietta Berti nonna bis, il nome della nipotina continua un’antica tradizione di famiglia. Incredibile

La cantante romagnola sui social ha dato la notizia della nascita della sua seconda nipote, frutto dell’amore del figlio Otis e della moglie Lia.

Classe 1943 e nativa di Cavriago dove vive da sempre con il marito Osvaldo Paterlini e la sua numerosa famiglia. Negli anni la cantante italiana si è sempre rivelata un’icona di stile e buonumore, capace di adeguarsi alla moda dei tempi che corrono alla velocità della luce, non solo le canzoni assieme ad artisti rap e pop, ma anche l’uso dei social dove ama condividere esperienze personali e lavorative.

Orietta Berti non si è tirata indietro dal farlo neppure ieri quando ha dato la comunicazione della nascita della sua seconda nipotina, frutto dell’amore del suo secondogenito Otis e la moglie Lia.

“Care amiche e cari amici, stamattina alle ore 06:15 è nata la nostra seconda nipotina 🤗👑💐 (..) È una EMOZIONE STRAORDINARIA…talmente forte da essere quasi indescrivibile…ci riempie il cuore di gioia e positività! Essere nonni è davvero una magia⭐”.

La scelta del nome anche per la piccola è ricaduto su una lettera ben precisa come vuole la tradizione, sapete in cosa consiste?

La tradizione è salva, ecco il nome della piccolina. Sveliamo il perchè

La nipotina è nata nel reparto Maternità ed Ostetricia dell’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia e si chiama Ottavia.

“La bimba pesa 3 kg e 90 e “sta bene e sta già prendendo il latte”, ha raccontato il papà a Il Resto del Carlino. Vi risulta qualcosa di familiare?

Ebbene sì, tutti i componenti della famiglia di Orietta hanno il nome che inizia con la lettera O. Coincidenza? No, affatto.

Il nome Ottavia rispetta appieno la tradizione di famiglia che la cantante ed il marito hanno scelto di portare avanti dopo la loro unione fortunata sotto il segno di questa vocale per loro magica. Quindi Orietta, Osvaldo, Olivia, Otis, Omar (figlio primogenito). Una tradizione che continua da generazioni e che ha incluso anche i due cani molossi, chiamati infatti Olimpia e Otello.