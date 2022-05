Penny Market l’ha fatto davvero: la decisione incredibile spiazza tutti. Ecco cosa succede

Penny Market ha deciso di stupire i suoi clienti, è bastato poco per creare un polverone incredibile. Sui social non si parla d’altro, ma cosa succede?

Fondata nel 1994 in Germania, l’azienda Penny Market è diventata con il tempo un punto di riferimento per milioni di clienti nella varietà della grande distribuzione alimentare. Nata da un progetto in compartecipazione con Esselunga S.p.A, nel 1999 Penny Market spicca il volo svincolandosi dalla società italiana.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Il 2000 è un anno fortunato, Penny Market preme sull’acceleratore ed acquista 50 punti vendita di piccole e medie dimensioni, da quel momento il marchio è diventato inarrestabile ed oggi vanta 3000 punti vendita sparsi in tutta Europa.

L’obiettivo di Penny Market è quello di crescere ancor di più così da offrire ai clienti affezionati prodotti di assoluta qualità e convenienza. Il nuovo progetto spoilerato sui social ha lasciato tutti a bocca aperta.

Finalmente Penny Market l’ha fatto ed ha stupito tutti

Penny Market ci tiene alla qualità dei prodotti che i clienti acquistano nei vari punti vendita, ragion per cui ha deciso di creare una linea tutta sua. Il progetto è stato accolto con entusiasmo da milioni di clienti che ogni giorno scelgono Penny Market per la loro spesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Conad, qui sarà possibile farlo: italiani felicissimi per la grande opportunità

L’azienda ha puntato sul food di qualità creando la linea Welless, che rientra nel comparto della sostenibilità alimentare. L’esclusiva linea di prodotti nasce con l’intento di diffondere il benessere anche tra gli scaffali dei supermercati.

Mangiar bene è un atto d’amore verso se stessi e Penny Market ha deciso di soddisfare qualsiasi voglia degli italiani e non solo. I prodotti commercializzati sono di primissima qualità ed il gusto è davvero incredibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Tigotà aprirà proprio lì: in città non si parla d’altro. Opportunità speciale per tutti

Gli alimenti della linea Welless di Penny Market sono prodotti che presentano un altissimo contenuto di fibre vegetali, proteine, sali minerali, probiotici e sono senza lievito e zuccheri aggiunti. Insomma, sono perfetti per chi vuole rimanere in forma ma con gusto.

Il benessere è un altro traguardo raggiunto da Penny Market che ogni giorno si impegna a soddisfare le esigenze di milioni di clienti.