Il Principe Carlo si lascia andare: dettaglio imbarazzante, Palazzo trema. Retroscena sconvolgente

Il Principe Carlo si è mostrato come non mai prima, gettando la Royal Family nell’imbarazzo totale: accade l’inaspettato.

Preoccupazione misto imbarazzo, sono i sentimenti che hanno fatto largo a Palazzo. La colpa è del Principe Carlo, lasciatosi andare e mostratosi come mai prima.

73 anni, il primogenito della Regina Elisabetta negli ultimi mesi è stato al centro del gossip sia per i suoi continui conflitti con il figlio Harry e la sua consorte Meghan, sia per lo scenario che lo vede sempre più prossimo al trono.

Sovrana più longeva della storia, 96 anni appena compiuti, quando Elisabetta andrà oltre il velo sarà il principe del Galles a prendere il suo posto, affiancato dalla moglie Camilla. Si sono spenti così i rumors su una possibile ascesa di William e Kate che dovranno aspettare il loro turno per governare il paese, a seguito del regno di Carlo.

In passato la sua possibilità di ricoprire i panni da Re era stata messa in discussione sia dalla sua età avanzata, sia per presunti problemi fisici. Secondo alcune voci di corridoio il reale sarebbe, infatti, affetto da Alzheimer, anche se non è mai stato confermato: oltre a questa problematica, si aggiunge un altro aspetto legato alla salute del Royal che ha fatto salire la preoccupazione a Palazzo, ma non solo.

Principe Carlo, il dettaglio clamoroso: tra imbarazzo e preoccupazione

A catturare l’attenzione in questi giorni, un aspetto del fisico del Principe Carlo che ha gettato i reali nell’imbarazzo, ma anche nella preoccupazione.

Il Principe del Galles si è infatti lasciato andare mostrandosi come mai prima: a far salire l’ansia le sue mani ridotte molto male. Dita gonfie e rosse, unghie consumate, questo l’aspetto delle sue mani. Se a colpo d’occhio i sudditi hanno pensato alla necessità di un bel intervento di manicure, c’è chi invece si è preoccupato sul suo stato di salute.

Oltre all’incuria della mani, è l’eccessivo gonfiore a portare dubbi in merito alla sua condizione. Non è la prima volta che tutto questo accade. In passato era stato proprio il primogenito della Regina a ironizzare sulle sue mani paragonandole a dei salsicciotti.