La Regina Elisabetta sta vivendo ore magiche. Travolta da forti emozioni, si sta godendo un importante traguardo raggiunto: commozione per la Royal Family.

Emozione, orgoglio e gioia. Negli occhi della Regina Elisabetta si legge la felicità che sta vivendo in occasione di un grande traguardo raggiunto. Un traguardo che non solo ha emozionato Sua Maestà, ma tutta la Royal Family nonché i sudditi.

Dopo la reunion con Harry e Meghan e la conseguente distensione dei loro rapporti, arriva un’altra giornata di gioia.

Figlia della Regina Madre e del Re Giorgio, Elisabetta II ha raggiunto una tappa di vita incredibile, tanto che è al centro della stampa di tutto il mondo. Sulla bocca di tutti si sta godendo con orgoglio questo raggiungimento con cui ha incassato un traguardo storico: essere la Sovrana più longeva nella storia della monarchia.

Sono 70 anni, infatti, gli anni che ha trascorso con la corona in testa. Molto più della metà dei suoi anni a cui oggi si aggiunge un numero: la reale ha spento ben 96 candeline.

Regina Elisabetta festeggia: la ricorrenza segna la storia della monarchia inglese

96 anni fa nasceva la Regina Elisabetta. Il 21 aprile 1926 è venuta al mondo, per poi segnarne la storia: nel 1952 è salita al trono e da allora ha svolto questo incarico distinguendosi con il suo temperamento di ferro. Nonostante le tante avversità affrontate, si è sempre mostrata molto forte.

Negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con molte difficoltà tra cui la perdita del marito Filippo, mancato il 9 aprile 2021, e con problematiche di salute. Ammalatasi di Covid a inizi 2022, il virus le ha lasciato molti strascichi, tanto che ha dovuto rinunciare a molteplici impegni ufficiali.

Ma oggi si è mostrata comunque sorridente e orgogliosa dei suoi 96 anni: si è fatta ritrattare per l’occasione nella sua residenza immersa nelle campagne di Sandringham, al fianco di due imponenti cavalli bianchi, animali di cui è molto appassionata.

Visibilmente emozionata, ha sfoggiato un look sui toni del verde, minimal ma molto elegante, mostrandosi in forma e facendo così sperare in un miglioramento della sua salute.

Mentre il mondo intero festeggia il suo compleanno, la Sovrana trascorrerà la giornata al fianco dei suoi cari più stretti. Tra gli auguri di tutta la Royal Family, del primo ministro Boris Jhoande e dei suoi amici più stretti, arriva un omaggio sbalorditivo: è realizzata una Barbie che ne riprende le sembianze.