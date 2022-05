Rocio Munoz Morales, stavolta con due donne al suo fianco: svela i titolo di coda della sua più importante storia d’amore.

Protagonista femminile della nuova serie televisiva di Canale 5, dal titolo “Giustizia per tutti“, la sua affascinante interprete Rocio Munoz Morales è pronta stamani a svelare il retroscena amoroso più inatteso di questo 2022.

A partire dal prossimo 18 maggio verrà trasmessa in onda su Mediaset l’interessante serie tv realizzata dal noto regista milanese Maurizio Zaccaro. Ma, in attesa di vedere l’attrice di origini spagnole alle prese con questo suo nuovo ruolo sul piccolo schermo, la nata sotto il segno dei Gemelli ha dimostrato di avere in serbo un’altra prorompente novità da rivelare, proprio in queste ultime ore, ai suoi fedeli spettatori. L’ex ballerina ha deciso pertanto di esporsi, a tal proposito, nella mattina di oggi, martedì 3 maggio.

Rocio Munoz Morales con due donne al suo fianco: la fine perfetta di una storia d’amore – FOTO

Ufficialmente legata all’attore romano Raoul Bova dal 2013, e con cui darà presto vita alla nuova coppia di finzione anche in “Giustizia Per Tutti”, la bellissima Rocio ha desiderato esporsi in un affiatato post su Instagram.

L’attrice ha parlato apertamente al suo pubblico in rete del futuro della sua storia d’amore più importante. Quella che la lega profondamente alle sue due bambine, Luna e Alma.

“Ho domandato alle mie bimbe qualcosa all’apparenza banale“, scrive Rocio in didascalia alla sua ultima pubblicazione. Lo scatto, che ha fatto presto innamorare una serie di rinomati artisti italiani di fama, come lei, internazionale, tra cui Laura Pausini, immortala l’attrice al fianco delle sue due piccole donne.

“In realtà“, rivela Rocio, si tratta di una questione “molto importante“. La mamma di Luna e Alma ha pertanto domandato loro: “come si vedono tra 20 anni“. Un quesito importante che ha rivelato una commovente verità. “Mamma come te“, avrebbero difatti risposto all’unisono le due bimbe, generando in tal maniera una standing ovation senza limiti.

Vestendo la firma di Liu Jo Kids, le due appaiono agli occhi dei fan dell’attrice come due principesse “indipendenti“. Che dire? Davvero un “ottimo” risultato per Rocio, stando soprattutto al parere dei suoi 571mila follower. Infine, il meraviglioso scatto risulta essere stato realizzato dall’artista fotografica @bymarialatorrephotography.

