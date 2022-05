Stefania Orlando intramontabile: “Prova costume superata”, fisico esplosivo – FOTO

Stefania Orlando continua a dimostrare tutto il suo fascino e si prepara all’estate, la prova costume lascia il web senza parole

Fin dagli anni Novanta, è stata un volto noto della televisione italiana, prendendo parte a programmi storici e con una carriera quasi trentennale che la rende uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Stefania Orlando non passa mai di moda e ancora oggi è una delle showgirl più apprezzate.

55 anni, Stefania ha legato la sua fama a trasmissioni iconiche. Valgano per tutte ‘Scommettiamo che…?’, ‘I fatti vostri’, le estrazioni del lotto, ‘Unomattina in famiglia’ e altre ce ne sarebbero. Non è un caso che, sebbene lei faccia parte di almeno un paio di generazioni precedenti, sia molto seguita anche sui social. Su Instagram, sono quasi 640 mila i suoi followers.

Alla sua fama sul web, ha contribuito sicuramente anche la partecipazione, un anno e mezzo fa, al Grande Fratello Vip. Nell’edizione a cavallo tra il 2020 e il 2021 è stata grande protagonista, giungendo terza. Ancora oggi, è una grande amica del vincitore Tommaso Zorzi.

A precisa domanda, Stefania ha spiegato di non escludere una nuova partecipazione in un reality, cosa che per il momento però non è in cantiere. Intanto, su Instagram continua a mettere in mostra il suo fascino intramontabile.

Stefania Orlando, silhouette slanciata e sinuosa: curve irresistibili in costume, sensualità senza tempo

La prova costume, come si può vedere e come viene riconosciuto anche dai fan, è pienamente superata. Stefania è già prontissima per la bella stagione e si mette in mostra in perfetta forma.

Fisico slanciato e seducente come sempre, con curve avvolgenti, Stefania riesce ancora a lasciare il segno e a non passare inosservata. L’approvazione dei followers è evidente e incondizionata.

“E’ il costume che prova te!“, scrive uno degli ammiratori, in uno dei commenti che meglio riassumono la bellezza stratosferica di Stefania.