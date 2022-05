Teo Teocoli, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha raccontato un po’ come sono stati difficili questi ultimi anni della sua vita e della sua carriera

Teo Teocoli, a distanza di diversi anni, è tornato in televisione come ospite di Mara Venier a Domenica In. Qui ha avuto modo di ripercorrere un po’ la sua bellissima carriera, gli sono stati mostrati diversi filmati delle sue imitazioni più belle e ancora tanto altro. Purtroppo, però, lui non era dell’umore di ridere e scherzare. Infatti, in questa occasione, ha approfittato per parlarne un po’ con Mara nel suo studio.

Teo, infatti, negli ultimi anni non ha fatto moltissimo. Sì, è soddisfatto del successo che ha riscosso al teatro con il suo spettacolo, ma la televisione gli manca tutti i giorni e si sente un po’ dimenticato da tutte le persone che hanno fatto parte del suo percorso artistico. E, proprio in proposito, ha approfittato per citare Maurizio Costanzo.

Teo Teocoli si sfoga con Mara Venier: “Io? Sono stato dimenticato”

Teo era convinto che Maurizio per qualche motivo ce l’avesse con lui, anzi, forse per una cosa sì: anni fa, Teocoli rifiutò di partecipare a Buona Domenica. Mara a questo punto gli ha consigliato di chiarire tutte queste cose irrisolte, perché non fa bene a nessuno tenersi le cose dentro.

Infatti, in diretta, Mara ha deciso di chiamare Costanzo. Quest’ultimo ha rivelato che stava guardando proprio la puntata e ha approfittato per chiarire questa faccenda per lui. E, per farsi perdonare, lo ha invitato al Maurizio Costanzo Show per i suoi quarant’anni di programma. Teocoli si è nascosto dietro la sua ironia ma in realtà era davvero molto felice di questo invito e ha ringraziato sia lui che Mara che li ha fatti riconciliare.

Insomma, Teo sembrava davvero atterrito nella puntata di Domenica In, ma Mara è stata molto brava a rincuorarlo e a donargli la possibilità di poter tornare sotto ai riflettori della televisione.