Tigotà aprirà proprio lì: in città non si parla d’altro. Opportunità speciale per tutti

Finalmente Tigotà ha deciso di aprire un nuovo store in una delle città più amate d’Italia. In giro non si parla d’altro visto che c’è lavoro per tutti. Ecco di cosa si tratta.

Lo store è uno dei negozi più apprezzati sul territorio nazionale, è specializzato nella vendita al dettaglio di vari prodotti per la cura della persona, l’igiene della casa, la cosmesi e tanto altro ancora.

Tigotà è un rivenditore delle migliori marche presenti sul mercato ed i suoi prezzi sono davvero imbattili, per questo motivo non c’è concorrenza che tenga.

Grazie alle promozioni e agli sconti le opportunità sono davvero imperdibili per milioni di clienti che amato il rapporto qualità/prezzo. L’assortimento dei prodotti è molto vasto, Tigotà ha la soluzione per tutti i problemi quotidiani, inoltre è possibile richiedere in tutti i punti vendita nazionali la carta fedeltà per usufruire di ulteriori sconti alla cassa.

Tigotà, una sola sosta e compri tutto. Ecco dove aprirà il nuovo store

Da Tigotà c’è l’imbarazzo della scelta soprattutto per la convenienza, nei vari negozi è possibile acquistare anche regali per diverse occasioni, un’opportunità davvero incredibile per milioni di italiani. Ma scopriamo dove aprirà il nuovo negozio.

Bari (Puglia) è la città scelta dalla catena di distribuzione Tigotà, questo sarà il sesto store situato in una città metropolitana, l’azienda è in continua espansione grazie ad un lavoro costante e di qualità. A fronte di questa nuova apertura il brand italiano sta assumendo personale che nell’arco di due mesi sarà collocato presso la nuova sede.

Queste sono le figure richieste: consulenti ed addetti alle vendite – referente punto vendita – consulenti di bellezza. Per tutte le altre informazioni in merito è possibile consultare il sito di riferimento e cliccare sulla voce “Lavora con Noi”, così da inviare una candidatura spontanea.

I collaboratori di Tigotà sono 5mila, l’azienda è attenta anche alle “quote rosa”, difatti tra questi 4413 sono donne. Nel 2021 le assunzioni sono state più di 300, il brand nazionale vuole confermare questo numero anche nel 2022.