Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker a cena proprio con lui: le Instagram stories hanno spiazzato i numerosissimi fan della conduttrice

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono estremamente legate l’una all’altra. Del resto, la primogenita di Eros Ramazzotti è venuta alla luce quando sua mamma aveva a malapena 19 anni. La conduttrice e la figlia, in una qualche misura, sono letteralmente cresciute insieme.

Al fianco della mamma, Aurora ha fatto le sue prime esperienze all’interno del contesto dello spettacolo, e tutt’oggi continua ad imparare da lei e a seguire il suo encomiabile esempio. Si direbbe che le due donne, che possiedono il medesimo temperamento e carisma, siano abituate a condividere quasi tutto.

Proprio nella serata di ieri, Michelle e Aurora si sono concesse una cena con qualcuno di davvero inaspettato. Il motivo per cui i tre si sono riuniti non ha mancato di riempire di gioia i cuori dei fan.

Tommaso a cena con Aurora e Michelle. Il motivo spiazza il pubblico: “ci vogliamo bene” – FOTO

Un’occasione per ritrovarsi e per trascorrere del tempo tutti insieme, come non accadeva da molto. Questa è stata l’occasione della cena di ieri sera, che Tommaso Zorzi ha organizzato per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Con quest’ultima, l’influencer condivide un’amicizia speciale che va avanti dai tempi del liceo.

Amicizia che, negli anni, ha coinvolto in prima persona la conduttrice svizzera, che molto spesso si è ritrovata Tommaso in giro per casa assieme ad Aurora. Michelle, a dir poco stupita dell’invito ricevuto, non ha mancato di esprimere la propria meraviglia attraverso le Instagram stories.

“Ma come mai avete invitato anche me?“, ha scherzato la svizzera, che pareva letteralmente raggiante al fianco della figlia e di Zorzi. È stata proprio Aurora a replicare nell’immediato alla mamma più famosa: “perché ti vogliamo bene“. Una risposta che il padrone di casa non ha mancato di sostenere a propria volta.

I tre si sono concessi una cenetta speciale preparata proprio da Tommaso. Tra chiacchiere e risate a non finire, la serata sarà indubbiamente trascorsa in maniera piacevole per i commensali.