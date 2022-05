“Un Posto al Sole”, tradimento inatteso: la crisi per la coppia più stabile

Raffaele Giordano sta vivendo un momento molto particolare: per la prima volta in tutti questi anni di Un Posto al Sole, il noto portiere è in una profonda crisi

Raffaele Giordano è uno dei protagonisti assoluti di Un Posto al Sole: era lui presente nella primissima scena della soap opera napoletana, cominciata ben 26 anni fa. Lo conosciamo tutti come il portiere di Palazzo Palladini, il posto che racchiude tutti gli inquilini che compongono il cast. In questi anni, Raffaele ha vissuto davvero tantissime avventure.

Pochi anni dopo l’inizio della soap, Raffaele ha perso la sua amata moglie Rita, restando così da solo con il figlio Diego. Poi il suo cammino si è incrociato con quello di Ornella Bruni, una dottoressa che si trasferì nel loro palazzo a Napoli per cominciare un lavoro in un noto ospedale. I due, da lì, si sono innamorati l’uno dell’altro e non si sono più lasciati.

Un Posto al Sole: Raffaele tradisce Ornella?

I due si sono sposati tanti anni fa, hanno avuto anche un figlio insieme e sono sempre stati felici, affiatati e innamorati. Tutto questo fino a qualche settimana fa, quando Patrizio ha deciso di partire per Barcellona per lavorare lì come chef. I due si sono allontanati dopo la partenza del figlio, su cui avevano entrambi pareri differenti. Raffaele è un papà chioccia, mentre Ornella è molto più fredda e sa lasciare andare i figli senza troppi drammi.

Raffaele è stanco del modo in cui ad Ornella sembri non importare niente della famiglia ma solo del lavoro, così negli ultimi tempi ha cominciato ad avere dei dubbi sul loro matrimonio. E si è avvicinato in modo particolare ad Elvira, la mamma di Samuel, conosciuta al corso per sommelier.

Prossimamente, però, pare proprio che Raffaele si avvicinerà ad un’altra donna ancora. E, in questo caso, si tratta di un volto piuttosto conosciuto della famiglia di Un Posto al Sole.