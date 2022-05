Uomini e Donne, oscene le frasi di Tina. Maria sente tutto e prende una spiacevole decisione

Uomini e Donne, le frasi oscene di Tina Cipollari non sono passate inosservate durante la puntata di oggi. Maria De Filippi sente tutto e prende una decisione drastica

A distanza di tempo dall’ultima volta, a “Uomini e Donne” sono tornate le sfilate delle dame del parterre. Durante gli scorsi mesi, Maria De Filippi ha preferito dare spazio alle dinamiche del trono classico e del trono over, specialmente a seguito del ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

Nella puntata trasmessa oggi, contrariamente alle aspettative, sono state proprio le passerelle delle amatissime protagoniste del programma a farla da padrone. Con ogni probabilità, essendo ormai il finale di stagione vicino, la conduttrice ha voluto proporre ai telespettatori dei momenti di puro spettacolo.

Il tema della sfilata, “dolce o piccante”, è stato interpretato nei più svariati modi dalle dame del parterre. Non sono mancati, a corredo delle vivacissime passerelle, i giudizi aspri e pungenti di Tina Cipollari, che nei confronti di alcune donne non è stata certamente lusinghiera.

In particolare, durante l’esibizione di Ida Platano, la bionda opinionista ha dato il meglio di sé, finendo per far arrabbiare persino Maria De Filippi. Spiazzata dalle frasi oscene pronunciate da Tina, la conduttrice si è vista costretta a prendere una spiacevole decisione.

La sfilata delle dame del parterre è stata particolarmente movimentata nella puntata di oggi. Tina Cipollari, per l’occasione, non ha mancato di vessare le protagoniste di “Uomini e Donne” con i suoi commenti al veleno. L’opinionista, nello specifico, ha dato il meglio di sé soprattutto durante la sfilata di Ida Platano.

La bresciana, per interpretare il tema “dolce o piccante”, ha scelto un outfit total white che includeva un completino intimo a dir poco sensuale; il tutto era parzialmente coperto da un velo che iniziava proprio in corrispondenza della vita. Di fronte alle curve della dama, i voti non potevano che essere altissimi.

Tina, che ultimamente sembra avercela particolarmente con lei, non ha affatto trattenuto il proprio pensiero. “Prendono i voti quelle che stanno simpatiche o quelle che si denudano… lei si è denudata“, ha osservato maliziosamente la Cipollari, ma i cavalieri non sembravano minimamente del suo stesso avviso.

Tra i numerosi “10” che sono arrivati alla dama, quest’ultima è parsa accorgersi di un voto in particolare. “Claudio addirittura mi ha dato 10 e lode“, ha osservato divertita la Platano, riferendosi ad un anziano signore del parterre. Solo a quel punto l’opinionista non ci ha visto più ed ha deciso di replicare con toni a dir poco incontrollati.

Maria De Filippi, accortasi di tutto, ha prontamente fatto spegnere il microfono a Tina, intimando ai propri collaboratori di lasciarlo chiuso fino a quando l’opinionista non si fosse calmata. La Cipollari, a metà tra il divertito e l’arrabbiato, ha ordinato alla conduttrice di aprirle immediatamente il microfono.

“Finché dirai oscenità non lo farò“, l’ha rimbeccata Maria, che tuttavia non è riuscita a trattenere un inevitabile sorriso. Quando le acque sembravano ormai essersi calmate e la voce di Tina era squillante come al solito, l’opinionista ne ha approfittato per dare sfogo ai propri pensieri.

“Te credo che Claudio ha dato 10, si è rifatto gli occhi. E quando gli capita!“, ha esclamato Tina, gettando la conduttrice nel più profondo imbarazzo. Una puntata decisamente fuori dagli schemi, in cui la veemenza e la veracità dell’opinionista non hanno mancato di regnare indisturbate.