Vittorio Feltri si dimette dal Consiglio comunale di Milano: “Ho il cancro”

Vittorio Feltri si dimette dal Consiglio comunale di Milano. La notizia arriva direttamente dal giornalista che dichiara: “Ho il cancro”

Il giornalista Vittorio Feltri lascia di sua volontà il Consiglio comunale di Milano. La notizia delle dimissioni arriva dallo stesso Feltri che è intervenuto durante la trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio24. Il motivo di questa scelta è la sua malattia. Aveva già dichiarato poco tempo fa di avere un cancro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Dubbi sulla tenuta del Governo, le preoccupazioni del Ministro: Lega e M5S mine vaganti?

“Mi sono dimesso dal Consiglio comunale di Milano per motivi di salute, perchè ho un cancro” è questo quanto dichiarato dal giornalista Vittorio Feltri, senza troppi giri di parole, durante il suo intervento alla trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio24. Vittorio Feltri era stato eletto al Consiglio comunale di Milano nelle file di Fratelli d’Italia alle scorse elezioni amministrative di ottobre. A prendere ora il suo posto sarà Enrico Marcora.

Vittorio Feltri: “Ho il cancro, mi dimetto dal Consiglio comunale di Milano“

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Conflitto Russia-Ucraina, le parole del premier Mario Draghi alla Camera

Il giornalista e direttore del quotidiano Libero ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dal Consiglio comunale di Milano. Lo sostituirà il Consigliere comunale di Fratelli D’Italia, Enrico Marcora, presente negli scranni del Consiglio comunale anche nella scorsa consiliatura.

Un momento estremamente difficile per il direttore, che si trova a dover lottare contro un cancro. Feltri ha ufficialmente confermato la notizia ai microfoni de La Zanzara di Radio24; tuttavia aveva già annunciato la sua malattia alcune settimane fa con un editoriale sul suo giornale, Libero. Lo aveva fatto rivolgendosi al rapper Fedez, che in quel periodo aveva annunciato tramite social la sua di lotta al cancro, per esprimergli la sua vicinanza e solidarietà. “Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i coglioni. Brutta frase, ma vera. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragionetu“, questa è una piccola parte di quanto il giornalista aveva scritto nell’editoriale rivolto al cantante.