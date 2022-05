Dal dettagliato racconto di Adriano Celentano sul suo primo incontro con Claudia Mori si evince una verità toccante, l’aneddoto travolge i fan della coppia.

A quasi sessant’anni di distanza dal giorno delle loro nozze, il poliedrico artista Adriano Celentano racconta in maniera inedita le dinamiche del suo primo incontro con l’attrice romana Claudia Mori. La mai così dettagliata descrizione sull’aneddoto che “costrinse”, negli anni ’60, l’attrice a cedere davanti al carattere estroso dell’irresistibile Moleggiato, ha appena raggiunto la vitalità in rete.

La coppia Celentano-Mori è, sin dai suoi albori, considerata come una delle più amate e longeve del mondo dello spettacolo italiano. Divenuta iconica nel corso degli anni anche su scala internazionale, specie in virtù della loro intensa condivisione artistica quanto del loro profondo legame, sembra poggiare le sue fondamenta su un “tragico aneddoto“. A rivelarlo, nei dettagli e con grande sorpresa del pubblico, si è cimentato in diretta televisiva lo stesso artista milanese.

Adriano Celentano, la verità sul primo incontro con Claudia Mori: “fu tragico, lei non voleva…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Charlene di Monaco, storia di un’altra “principessa triste”. Rivelato il suo più intimo segreto

“Non c’era il bacio“, racconta Adriano ricordando il primo incontro con la sua compagna di vita. Dopo averla conosciuta sul set di “Uno Strano Tipo” del ’63, l’artista racconta di come Claudia riuscì immediatamente ad incuriosirlo grazie ai tratti della sua personalità. Ma un ostacolo, dal suo punto di vista, avrebbe condizionato sin da subito il loro potenziale affiatamento.

“Lei è sempre stata sulle sue“, spiega pertanto il cantautore. E perciò, dovendo lavorare all’epoca assieme nello stesso film, Adriano cercò invano la scena di un bacio all’interno della sceneggiatura per avvicinarla a sé.

Deluso dal risultato della sua ricerca, quanto dal rifiuto iniziale della Mori di avvicinarsi all’incalzante umorismo di lui, Adriano decise di lasciarsi andare come mai prima d’ora. E di desistere dal tentare un ulteriore approccio con l’attrice, allora fidanzata, ma che poi fortuitamente avrebbe accettato di divenire sua moglie.

“E’ stata talmente decisa che ho pensato con questa qui non c’è niente da fare“. Racconta il cantautore immergendosi nei suoi ricordi e prelevando da essi l’immagine imperturbabile di Claudia che ammette di non aver partecipato alle riprese, se ci fosse stato un bacio tra loro.

Poi però, dopo una lunga notte di intensi corteggiamenti in un ristorante, e con tanto di risate strappate da Adriano facendo il “pagliaccio”, proprio quando l’artista credeva non ci fossero più speranze, finalmente trovò il coraggio di farsi avanti. La risposta della Mori fu disarmante. Dopo essere rientrato nella sua camera, per dormire al fianco di un collega di set, Adriano iniziò a raccontare lui l’incontro con Claudia. Ed ammise di essersi innamorato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giovanna Civitillo, prima i sorrisi, poi l’abbraccio e le lacrime: adesso è finito tutto – FOTO

In quel momento un’illuminazione si palesò sul suo volto. E compose il numero di stanza dell’attrice dichiarandole il suo amore. “Senti devo dirti una cosa, sono innamorato di te“. Adriano avrebbe immediatamente riattaccato, quando sentì dall’altro capo del telefono dire “aspetta, anch’io“.