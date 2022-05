Aida Yespica ha messo in mostra tutto il suo repertorio con uno scatto da infarto: fisico da impazzire e labbra bellissime.

Aida Yespica è sicuramente presente nella lista delle modelle più belle e prorompenti del mondo. La nativa di Barquisimeto non ha praticamente punti deboli: il suo corpo è un’opera d’arte in movimento e le sue forme sono davvero scultoree. Il suo décolleté, in particolare, fa continuamente perdere la testa agli ammiratori. In Italia, la venezuelana ha preso parte a tantissimi reality show, raccogliendo un quinto posto a ‘L’Isola dei Famosi’ e un medesimo piazzamento al ‘Grande Fratello Vip’.

Una donna così bella e provocante non poteva di certo mancare sui social network: il suo profilo Instagram è ricercatissimo dagli utenti del web. Aida, dal canto suo, ringrazia costantemente tutti i suoi seguaci pubblicando un’immagini favolose in cui mette in mostra le sue curve da capogiro. Anche oggi, la 39enne ha messo in rete uno scatto al limite del proibito.

Aida Yespica, labbra bellissime e il gesto che fa sognare il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tommaso a cena con Aurora e Michelle. Il motivo spiazza il pubblico: “ci vogliamo bene” – FOTO

Aida ha innalzato le temperature su Instagram postando una fotografia da fantascienza: la modella si mostra con una scollatura da cardiopalma. Le sue bombe così in bella mostra mandano KO gli ammiratori. La venezuelana provoca il web portando una fragola verso le sue labbra: il rossetto rosso è perfettamente abbinato al frutto primaverile. L’espressione rovente e lo sguardo ammaliano i followers.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Belen Rodriguez, le speranze sono vane: il primato a cui ha dovuto rinunciare

Il post ha ovviamente fatto il pieno di complimenti e di apprezzamenti. I seguaci non riescono a resistere e devono sicuramente svelare il proprio punto di vista. C’è chi si limita ad elogi, c’è chi fa paragoni estremi ma c’è anche chi adopera un linguaggio fin troppo colorito. “Sei meglio tu che la fragola”, ha scritto con malizia un utente. “Come sono buone le fragole”: ha riposto a distanza un altro ammiratore.