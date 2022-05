Alba Parietti pronta al grande passo: il suo cuore è tornato a battere per lui

Alba Parietti sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita sentimentale: il suo cuore è tornato a battere per una persona molto speciale

Alba Parietti non è mai stata fortunata con gli uomini. Eccetto un paio di volte, certo: ad esempio quando si è sposata con Franco Oppini, il padre del suo unico figlio. Purtroppo il loro amore è finito, ma di base è rimasto un affetto che li accompagnerà per il resto delle loro vite. Ha avuto un po’ di storie dopo di lui, certo, ma pare che quella in corso al momento sia la più importante.

Dopo tante sofferenze, Alba sta vivendo finalmente un periodo felice della sua vita. Il suo cammino si è incrociato con quello di Fabio Adami. All’inizio si divertiva a dire in giro che erano soltanto molto amici, ma la loro complicità è risultata agli occhi di tutti. Le persone attorno ad Alba dichiarano di non averla mai vista così tanto felice con qualcuno.

Alba Parietti pronta al grande passo? Il suo cuore è ritornato a battere

Si vocifera che sia stato un colpo di fulmine a farli innamorare. Fabio è un manager romano di 55 anni che lavora per la nota azienda Poste Italiane. Tutti quelli che lo conoscono, lo reputano un uomo molto affascinante e sembra essere proprio il tipo di Alba.

Fabio ha alle spalle due storie molto importanti e pure due figli: Linda e Filippo. Dopo un periodo di solitudine, Alba si è buttata nuovamente in pista con questo uomo che ha permesso al suo cuore di tornare a battere dopo anni in cui ha deciso di restare da sola pur di non avere più brutte delusioni e un cuore spezzato. Fabio, invece, sembra fare proprio al caso suo.

Dagospia ha dichiarato che Alba è molto felice e soddisfatta di questa sua nuova relazione, al punto tale che i due starebbero addirittura pensando di convolare a nozze. Sarà vero? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.